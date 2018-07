vor 54 Min.

Eis in Landsberg: Schokolade oder auch mal Gurke?

Das LT hat sich umgehört, welches Eissorten am beliebtesten ist. Manchmal gibt auch ein Biereis

Von Janet Iroezi

Eis und Sommer, das gehört zusammen wie Winter und Schnee. In Landsberg hat man mittlerweile viele Anlaufstellen, um die süße Erfrischung zu genießen. Bei dreien hat das LT nachgefragt, welche Lieblingseissorten die Landsberger haben. Das Cortina am Lech, Mr. Gelato am Hauptplatz und seit zwei Jahren bietet auch die Chocolaterie am Hauptplatz zusätzlich zu Schokolade und Pralinen hausgemachtes Eis an.

Salzig und süß passen auch zusammen

„Es ist eine sinnvolle Erweiterung zu unserem regulären Sortiment. Wir können unsere Rohstoffe im Sommer nun auch im Eis verwenden“, sagt der Inhaber der Chocolaterie Michael Dillinger. Ein absoluter Renner bei den Kunden sei dabei, neben den klassischen Schokoladen- und Fruchtsorten, auch das Salz-Karamell-Eis. Für den normalen Eisesser mag dies zwar schon exotisch klingen, aber die Chocolaterie hatte auch noch außergewöhnlichere Geschmacksrichtungen im Sortiment. Zeitweise hatte man die Möglichkeit Lavendel-Veilchen, Minze-Basilikum oder Gurke im Eis auszuprobieren. Der persönliche Höhepunkt für Dillinger war aber das Biereis. Es war 2017 anlässlich der Landsberger Wies’n und während der Oktoberfest-Zeit im Sortiment. „Bei den jungen Leuten und auf Facebook kam das gut an.“ Dauerhaft wäre so etwas aber nicht denkbar, so Dillinger.

Auf Dauer setzen sich nur wenig Neuerungen durch

Auch das Eiscafé Cortina macht sein Eis selber. „Die Zutaten sollten so natürlich wie möglich sein. Erdbeereis sollte auch Früchte enthalten und nicht nur Paste oder Pulver“, sagt Cortina-Inhaber Manuel Carucci. Das wissen auch seine Kunden zu schätzen. „Das Eis schmeckt viel fruchtiger als woanders“, meint Tina Ach aus Pürgen. Die Lieblingseissorten der 25-Jährigen sind Himbeere und Maracuja. Die hat sie auch eben in einer Waffel in der Hand. Gerade die fruchtigen Eissorten haben es Tina Ach angetan, da probiert sie dann auch gerne mal Außergewöhnlicheres aus. „Die Leute kommen zu mir, weil sie gutes, traditionelles Eis haben wollen“, sagt der 34-jährige Inhaber des Cortina. Es seien eher die traditionellen Sorten, die sich gut verkaufen: Stracciatella, Pistazie, Haselnuss, Schokolade und Fruchtsorten. „Jedes Jahr probieren wir ein bis zwei neue Sorten aus, dauerhaft behalten wir aber nur wenig“, sagt Carucci. Beim Sesameis war die Resonanz gut. Deswegen blieb es auch im Sortiment.

Ein echter Hingucker und vor allem beliebt bei Kindern ist bei Mr. Gelato am Hauptplatz das knallblaue Schlumpfeis mit Kaugummigeschmack. Aber auch weitere exotische Sorten kommen laut Inhaber Ciero Savi Mondo bei den Kunden gut an. „Weiße Schokolade mit Erdbeersoße oder Marena verkaufen sich immer gut.“

Themen Folgen