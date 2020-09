vor 20 Min.

Epfach: Radfahrerin wird nach Unfall in Klinik geflogen

Mit einem Hubschrauber wurde eine in Epfach verunglückte Radfahrerin in eine Klinik gebracht.

Eine 34-jährige Frau stürzt bei einer Radtour. Sie zieht sich eine schlimme Verletzung zu.

Am Samstagmittag ist bei einem Fahrradunfall in Epfach eine 34-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Schwabsoienerin war mit vier weiteren Frauen auf einer Radtour, als sie gegen 12.20 Uhr beim Bergabfahren am Ortseingang stürzte, berichtet die Polizei.

Dabei bohrte sich ein Bremshebel in ihren rechten Oberschenkel. Der Bremshebel musste mit einem Bolzenschneider vom Rad getrennt werden, um die Frau mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau zu bringen, denn es bestand der Verdacht auf eine Venenverletzung. (ger)





