Er hat Mondproben analysiert

Die AfD ist seit Mai mit einem Sitz im Kreistag vertreten. Was ihrem Vertreter Kurt Wacker politisch wichtig ist

Von Christian Mühlhause

Seit Mai regieren in vielen Landkreisgemeinden neue Bürgermeister und Gemeinderäte. Doch auch auf Landkreisebene gibt es neue Gesichter in der Kommunalpolitik. Im Landsberger Kreistag sind auch kleinere Parteien vertreten und verfügen über nur einen Sitz. Wir stellen sie vor. Heute: Kurt Wacker ( AfD).

Kurt Wacker ist in der Welt viel herumgekommen und sitzt für die Alternative für Deutschland (AfD) im Kreistag. Das LT hat sich mit ihm über seine politischen Ziele unterhalten.

Kurt Wacker wuchs in Baden-Württemberg auf. Nach einer Lehre als Elektronik-Mechaniker arbeitete er einige Jahre und entschloss sich mit 22 Jahren, ein Physikstudium zu beginnen. „In meiner Abschlussarbeit habe ich Mondproben der Apollo-16-Mission untersucht. Wir konnten nachweisen, dass der Mond in der heutigen Ausprägung vor 3,84 bis 3,9 Milliarden Jahren durch das sogenannte ,Lunar Cataclysm’ geformt wurde und damit die Oberflächenbildung abgeschlossen gewesen ist“, erzählt er.

Nach dem Studium arbeitete er für AEG in Ulm und wirkte an der Entwicklung von zwei Verteidigungssystemen mit, bevor es ihn 1990 an den Lech verschlug. „Siemens wollte damals im Verteidigungsbereich einsteigen und hat mich abgeworben, weil ich in der Branche entsprechende Kontakte hatte. Ich habe dann nach einer kleineren Stadt in der Nähe von München gesucht, von der aus wir auch noch einigermaßen schnell zu den Schwiegereltern im Norden Baden-Württembergs kommen“, sagt der Vater eines erwachsenen Sohnes.

Sowohl bei AEG also auch bei Siemens war sein Beruf viel mit Reisen verbunden. Sie führten ihn unter anderem in die USA, nach Russland, Südafrika, den Iran und Indien. Wer mit Wacker redet, merkt schnell, dass ihm die Begriffe Nationalität und Loyalität sehr wichtig sind. Er kritisiert beispielsweise auch Deutsche und andere Ausländer, die er in Südafrika kennengelernt habe und die sich dort nicht integriert hätten. „Wenn es keine Identifikation gibt, ist das immer schlecht fürs Land.“

Und er habe während seiner Auslandsaufenthalte eine weitere Erfahrung gemacht, die ihn zur AfD geführt habe: „Multikulti funktioniert nicht. Die Aufnahmefähigkeit eines Staates hat Grenzen.“ Unter dem Eindruck des Stroms von Asylbewerbern wurde er im Frühjahr 2016 Mitglied der AfD. Wacker befürwortet politisches Asyl und fordert eine Steuerung der Zuwanderung. Relativierende Aussagen über die Zeit des Nationalsozialismus bezeichnet er als inakzeptabel. Die AfD ist seiner Einschätzung nach eine bürgerlich-konservative Partei, in der es „einzelne Rechtsausleger“ gebe, von denen die Partei aber versuche, sich zu trennen.

Im Wahlkampf sei der Ton teils rau gewesen und 130 seiner Plakate seien entwendet worden. Auch Freunde hätten sich von ihm wegen der Parteizugehörigkeit abgewendet. Das Wahlergebnis sei „enttäuschend“ gewesen. Wacker hatte auf Mitstreiter der AfD gehofft, um in den Ausschüssen des Kreistags vertreten zu sein. Als das nicht geklappt hatte, lotete er aus, welche Gruppierung bereit ist, ihn aufzunehmen. „Mich als Person hätte eine Fraktion aufgenommen. Sie haben aber ein Problem mit der AfD und es deswegen abgelehnt.“ Mit welcher Fraktion er gesprochen hat, will der 67-Jährige nicht preisgeben. Inhaltlich will er sich im Kreistag unter anderem für einen Beitritt zum Münchner Verkehrsverbund und die Reaktivierung der Fuchstalbahn stark machen. Außerdem fordert er bessere Internetverbindungen, um die Wirtschaft zu stärken. (chmü)

