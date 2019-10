Erfindungen, made in Hurlach

Plus David Wacker aus Hurlach ist vor allem im Flugzeugbau tätig. Jetzt hat er einen Fahrradanhänger mit Solarantrieb erfunden. Unserer Zeitung stellt er seine neuesten Projekte vor.

David Wacker ist ein umtriebiger Tüftler mit vielen Ideen. Mit seiner 2006 gegründeten Firma Wacker Carbon ist er vor allem im Flugzeugbau tätig. Seine neuste Erfindung ist allerdings ein solarbetriebener Fahrradanhänger, der den Radler während der Fahrt unterstützt. Wie der Anhänger funktioniert und welche anderen Erfindungen der in Hurlach ansässige Unternehmer gemacht hat, hat er im Gespräch mit dem LT verraten.

Am Tretlager des Fahrrads ist ein Sensor eingebaut, der einen Impuls zum Anhänger sendet, sobald der Nutzer radelt, und die Unterstützung beginnt. Wie bei einem normalen E-Bike auch, gibt es drei Stufen, mittels derer der Nutzer die zusätzliche Kraft dosieren kann. Ist der Akku durch die Sonne voll aufgeladen, kann der Anhänger laut dem 51-jährigen Entwickler rund 40 Kilometer genutzt werden, selbst wenn während der Tour keine Sonne scheint. Denkbar sei auch, einen weiteren Akku mit einem Gewicht von drei Kilogramm einzubauen, sodass sich die Reichweite auf 80 Kilometer erhöht, fügt Wacker an, dessen Firma seit dem Jahr 2015 im Hurlacher Gewerbegebiet sitzt.

Neun Beschäftigte und zwei Auszubildende

Aber wer genau ist eigentlich die Zielgruppe, schließlich könnte man doch auch einen Anhänger an ein E-Bike anhängen und hätte denselben Effekt? „Aus Gesprächen weiß ich, dass viele Menschen lieber selber radeln wollen. Unser abschließbarer Anhänger wird dann interessant, wenn sie zum Einkaufen fahren oder einen Fahrradurlaub machen und größere Lasten transportieren müssen“, sagt David Wacker, der neun Beschäftigte und zwei Auszubildende hat. Zwei Getränkekisten passen in den Anhänger.

Eine erste Version des elektrisch angetriebenen Gefährts hatte er bereits 2006 entwickelt. Die Patentanmeldung für die solarbetriebene Variante läuft derzeit noch. „Wir haben unser Modell dieses Jahr auf einer großen Freizeitmesse in Stuttgart vorgestellt und haben sehr viel Zuspruch erhalten“, sagt er. Ein großer Vorteil seiner Entwicklung sei, dass keine Steckdose fürs Aufladen nötig sei, das erledige die Sonne.

Das Gehäuse kann auch als Dachbox genutzt werden

Für sein Produkt verlangt er derzeit 2800 Euro. „Wenn wir einen Partner finden, der es in Serie produziert, wäre es sicher noch einmal um einiges billiger. Noch läuft die Produktion nebenher“, sagt Wacker, bei dem auch immer Multifunktionalität eine wichtige Rolle spielt. So können die Räder vom 18,8 Kilogramm schweren Anhänger abgebaut und das Gehäuse als Dachbox fürs Auto genutzt werden. Auch ein Ladekabel fürs Handy will er noch im Anhänger verbauen. Die Mehrfachnutzung ist ein Ansatz, den der gelernte Flugzeugtechniker, zu dessen Geschäftskunden unter anderem die Airbustochter Premium Aerotec gehört, auch bei anderen Erfindungen verfolgt. So hat er einen E-Trimaran erfunden. Dabei handelt es sich um ein Kanu, das an beiden Seiten abnehmbare Schwimmer hat und auch mit einem Segel versehen werden kann. An dem solarbetriebenen Gefährt ist hinten ein Motor zur Unterstützung angebracht, der ebenfalls abgebaut werden kann.

Auch unter Sportlern ist die Firma Carbon Wacker gefragt. Er habe einer Kundin ihr 6000 Euro teures Rad – der Carbonfaserrahmen war gebrochen – für einige Hundert Euro repariert, nachdem der Hersteller abgewunken hatte. Auch Eishockeyspieler gehören zu seinen Kunden. Die Schläger sind heute in der Regel aus Carbon. „Da kostet einer schon mal 360 Euro. Wir reparieren die Schläger wieder.“

Der Bürgermeister hat ihn sehr unterstützt

Schwerpunkt der Arbeit bei Wacker Carbon, das zunächst in Landsberg in der Lechrainkaserne beheimatet war, ist aber die Luft- und Raumfahrt. Dass David Wacker nach Hurlach umgezogen ist, sei vor allem der vergeblichen und langwierigen Suche nach einem Standort in Landsberg geschuldet gewesen, an dem er hätte wachsen können. „ Hurlach Bürgermeister hat uns sehr unterstützt, einen fairen Grundstückspreis gemacht und ich habe noch Platz, um zu erweitern. Hier ist es perfekt.“ In der Lechraingemeinde hat er auch einen Prototypen angefertigt: das Grundgerüst eines Hubschraubers. Das soll ab kommendem Jahr in Serie produziert werden. Die Kabine des Vorgängermodells wog noch 50 Kilogramm. David Wacker ist es eigenen Angaben nach gelungen, das Gewicht zu halbieren.

Wacker, der seine Firma zunächst neben seiner Arbeit bei großen Konzernen betrieb, wagte 2014 den Schritt in die komplette Selbstständigkeit. Und sein Unternehmen könnte auch beteiligt sein, wenn Fluggeschichte geschrieben wird. Er hat den ultraleichten Solarflieger „Elektra Two Solar“ gebaut, mit dem das Schweizer Unternehmen Solarstratos in die Stratosphäre fliegen will. „Das Problem in der Höhe ist der geringe Sauerstoffanteil. Kolbenmotoren und Gasturbinen funktionieren da nicht mehr. Deswegen setzen die Verantwortlichen auf einen E-Motor mit Solarunterstützung.“ Wann es genau so weit sein wird, ist aber noch nicht klar.

Die Firma Carbon Wacker hat auch ein Video über den solarbetriebenen Fahrradanhänger gedreht.