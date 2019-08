vor 4 Min.

Erst zuhören, und dann basteln

Die Stadtbücherei bietet wieder ein Programm für Kinder an.

Programm für Kinder in der Stadtbücherei Landsberg

Die Stadtbücherei Landsberg bietet auch in den Monaten September und Oktober ein besonderes Programm für Kinder an.

Am Dienstag, 10. September, wird ab 15 Uhr die Geschichte „Nelli Spürnase und die verschwundenen Bücher“ von Julia Donaldson und Sara Ogilvie gelesen. Im Anschluss können die kleinen Teilnehmer dann selber Hundespürnasen basteln.

Das Buch „Als die Tiere im Wald noch nackig waren“ von Elfe Marie Opiela wird am Dienstag, 24. September, ebenfalls ab 15 Uhr gelesen und danach Tierfelle aus Pappe für den Bären und den Tiger gebastelt.

Am Dienstag, 15. Oktober, steht ab 15 Uhr das Kinderbuch „Rita und Kroko suchen Kastanien“ von Siri Melchior im Mittelpunkt. Nach dem Lesen werden noch Krokodile gebastelt.

Kostenlose Eintrittskarten gibt es jeweils in der Woche vorher in der Stadtbücherei zu erwerben. Die Veranstaltungen sind für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Das Figurentheater Hattenkofer kommt am Dienstag, 29. Oktober, in die Stadtbücherei und spielt ab 15 Uhr „Oh, wie schön ist Panama“ von Janosch. Die Karten sind ab dem 22. Oktober ebenfalls in der Bibliothek erhältlich. (mn)

Eine Reservierung für das Figurentheater ist unter Telefon 08191/128-565 möglich. Das Theater ist für Besucher ab drei Jahren geeignet.

Themen Folgen