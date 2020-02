Erste Messe für Pflegeberufe: Von Altenpfleger bis Sanitäter

Plus Die Messe für Pflegeberufe feiert Premiere im Landkreis Landsberg. Was die Besucher sagen und welche Unternehmen sich dort präsentieren.

Mehr in die Öffentlichkeit gehen und so Interesse wecken für die anspruchsvollen, aber auch interessanten Berufe im Bereich Pflege: Ist es eine Lösung, so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Die erste Pflegeberufemesse im Landsberger Sportzentrum darf durchaus als positiver Fingerzeig in diese Richtung gewertet werden – und zwar sowohl auf Aussteller- wie auch auf Besucherseite.

Am Stand des Klinikums Landsberg informierten Antonia Heinrich, Anja Kettemer und Dennis Cammarano (Berufsfachschule für Krankenpflege). Bild: Thorsten Jordan

An der von Dr. Birgit Heimerl (Gesundheitsregion plus Landsberg) und Pajam Rais-Parsi (Abteilung Soziales und Gesundheit am Landratsamt Landsberg) initiierten und organisierten Messe beteiligten sich neun Bildungseinrichtungen und sechs Arbeitgeber im Bereich Pflege. Zusätzlich konnten sich Messebesucher bei fünf Fachstellen beraten lassen. Ein Angebot, das sehr gut angenommen wurde: Männer und Frauen unterschiedlichen Alters interessierten sich für die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten. Ein Thema an allen Messeständen war die Umstellung in der Ausbildung.

Was sich in der Ausbildung geändert hat

So gibt es ab diesem Jahr die „Generalistische Pflegeausbildung“. Das bedeutet, dass alle Auszubildenden, die einen Pflegeberuf ergreifen möchten, zwei Jahre lang eine gemeinsame Grundausbildung durchlaufen. Erst im letzten Jahr trennen sich die Wege, dann wird unterschieden zwischen Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege. An oberster Stelle allerdings standen Werbung für und Information über Ausbildung und Tätigkeiten im sozialen und Pflegebereich.

„Einfach informieren, was möglich ist.“ Das trieb Silvia, Sarah und Hanna an, sich für den Besuch der Fachmesse vom Unterricht befreien zu lassen. Zwei der drei Elftklässlerinnen am Rhabanus-Maurus-Gymnasium St. Ottilien können sich ihre berufliche Zukunft im Sozial-/Pflegebereich vorstellen. Silvia strebt eine Beschäftigung im Behindertenbereich an, Sarah möchte Hebamme werden. Eine Ausbildung im Pflegebereich sei ein guter Grundstock, finden die beiden. Hanna ist erst einmal nur neugierig. Sie hat noch keine Berufsvorstellung, sieht sich aber gern auf der Pflegemesse um.

Auch das Jobcenter hilft mit

Die drei jungen Leute am Stand der Staatlichen Berufsfachschule für Sozialpflege in Schongau sind da schon weiter. Emanuel, Nico und Timo sind derzeit dort Schüler und haben genaue Vorstellungen, was auf die Ausbildung zum Staatlich geprüften Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer folgen soll. Sonder- oder Mittelschulpädagogik, Heilerziehungspfleger und Sanitäter steht auf ihrer Agenda.

Wie die sechs Jugendlichen nach einem Schulabschluss eine Ausbildung im Bereich der Pflege zu absolvieren, war eine bei der Messe von verschiedenen Einrichtungen aufgezeigte Möglichkeit. Berufliche Weiterbildung oder Qualifizierung ohne Verdienstausfall – das zeigten die Frau und Beruf GmbH und die Agentur für Arbeit auf. Frau und Beruf bietet die Qualifizierung zur „Betreuungsassistenz“, finanziert über einen Bildungsgutschein des Jobcenters. Die Agentur für Arbeit trägt die Kosten für die Weiterbildung und gibt Arbeitsentgeltzuschüsse bei Arbeitszeitausfällen an teilnehmende Betriebe.