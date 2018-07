vor 37 Min.

Ex Ornamentis: Im Maisfeld Bayern kennenlernen

Uli und Corinne Ernst haben in Utting wieder ein Labyrinth angelegt. In einer Woche öffnet es.

Von Thomas Wunder

Das Labyrinth Ex Ornamentis in Utting präsentiert heuer die Landkarte von Bayern mit den Grenzen der Regierungsbezirke und den größten bayerischen Flüssen. Die Bayernkarte in der Größe von über drei Fußballfeldern soll auf die beiden bayerischen Jubiläen dieses Jahres hinweisen: 100 Jahre Freistaat Bayern und 200 Jahre Bayerische Verfassung.

Das Feld ist 18.000 Quadratmeter groß

Die Bayernkarte besteht laut Pressemitteilung aus einer Pflanzenmischung aus Hanf, Mais, Sonnenblumen und Wilder Malve, die im April in das rund 18.000 Quadratmeter große Feld direkt am Ammersee ausgesät wurde. Die Einmessung des Motivs erfolgte mithilfe der Hochschule München. Seit dem Wachstumsbeginn wurde das Motiv in unzähligen Arbeitsstunden vom 20-köpfigen Labyrinth-Team rund um Uli und Corinne Ernst in das Feld eingearbeitet. Dabei wurde rund um Bayern ein Rautenmuster als Hintergrund herausgearbeitet, das das typische Bayerische Rautenmuster in Blau-Weiß symbolisieren soll. Symbolisch wurde eine einzelne Raute mit blauen Kornblumen und blauem Lein angesät und daneben eine weiße Raute durch Abdeckung mit weißen Holz-Hackschnitzeln auch in Weiß dargestellt.

Suchspiel auf Strohwegen

Besondere Attraktionen sind laut Pressemeldung der Aussichtsturm mitten im Feld, die beliebten Kürbistunnels und besonders für kleine Gäste das Riesenbällebad, die Rennstrecke für Trettraktoren, der große Sandkasten mit verschiedenen Baggern und das extra Strohballen-Labyrinth. Alle Besucher des Labyrinths erwartet ein vielfältiges Bayern-Suchspiel, bei dem auf den etwa 2,4 Kilometer langen Strohwegen verschiedene bayerische Schlösser gesucht und besucht werden dürfen oder bayerisches Brauchtum vom Schuhplatteln übers Fingerhakeln bis zum Jodeln aufgefrischt werden kann. Es kann jeder aus Stempelteilen seinen persönlichen Wolpertinger zusammensetzen und wer Gipfelstürmer sein mag, darf an nur einem Tag im Labyrinthfeld die fünf berühmtesten bayerischen Berggipfel von der Zugspitze bis zum Großen Arber besuchen.

Fluggutscheine werden verlost

Jeder, der das Bayern-Suchspiel erfolgreich lösen kann, darf sich zum Abschluss ein kleines bayerisches Geschenk aussuchen. Und unter allen erfolgreichen Labyrinthbesuchern werden im Herbst außerdem Fluggutscheine für einen Rundflug über das Labyrinth und den Ammersee verlost.

Ab Dienstag, 17. Juli, um 15 Uhr bis 23. September ist das Labyrinth Ex Ornamentis täglich geöffnet. Ganz besondere Veranstaltungen bietet das Labyrinth mit der Weinprobe mit Gauklernacht Wein&Varietee am Samstag, 28. Juli, um 18 Uhr und mit der Schatzsuche im Horrorlabyrinth an den Samstagen, 1. und 8. September, jeweils um 21 Uhr.

