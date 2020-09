00:32 Uhr

FDP nominiert Hundesrügge

Die 53-Jährige will in den Bundestag

Die Direktkandidatin der FDP für den Bundestag heißt wieder Britta Hundesrügge. Sie wurde bei der Wahlkreisversammlung in Gauting nominiert. Die 53-jährige Gautingerin ist stellvertretende Landrätin im Landkreis Starnberg und kandidierte bereits vor vier Jahren.

Sie hatte damals laut Pressemitteilung das beste Bundestagsergebnis im Landkreis Landsberg eingefahren, das die FDP jemals hatte. Für den gesamten Wahlkreis 224 war es sogar das beste Erststimmenergebnis in ganz Bayern. „Das ist für uns eine große Herausforderung, diesen Erfolg zu wiederholen“, sagt die Landsberger Kreisrätin Ulla Schäfer. Mit Schäfer und Kreisvorsitzender Birgit Kerckhoff habe die Kreis-FDP stetig an Zuspruch gewonnen. „Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit Britta“, so Kerckhoff, die in der FDP-Fraktion des Landtags arbeitet.

Die Wahlkreisversammlung fand mit 40 Teilnehmern in Gauting statt. „Gerade in Zeiten, in denen sich viele nicht wegen der Corona-Pandemie trauen zu kommen, hat uns das sehr gefreut.“, so Ulla Schäfer. Die 53-jährige Hörfunk- und Fernsehredakteurin Hundesrügge wurde mit 92 Prozent der Stimmen gewählt. „Dieses Ergebnis motiviert mich noch mehr, mich voll in den Wahlkampf einzubringen“, freut sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern, die das Thema liberale Werte und Bildungspolitik als Schwerpunkte setzen will. (lt)

