FFP2-Maskenpflicht: Das Gegenteil von gut gemacht

Plus Ab Montag müssen im Einzelhandel FFP2-Masken getragen werden. Auch wenn die Entscheidung grundsätzlich richtig sei: LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger ärgert sich über die Art und Weise, wie sie umgesetzt wird.

Eigentlich bin ich stark dafür, dass man alle Schutzmaßnahmen ergreift, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus möglichst zu minimieren. Das habe ich an dieser Stelle auch schon öfters betont. Das ständige Nachjustieren und überfallartige Ändern von Vorgaben zu diesem Thema der Bayerischen Staatsregierung wirft aber im Moment kein gutes Licht auf diese Arbeit. Denn auch nach vielen Monaten erscheint vieles als Schnellschuss und ist schlecht vorbereitet, wie beispielsweise die Informationen an die Schulen oder die extrem langen Wartezeiten für die Impfung zeigen.

FFP2-Maskenpflicht kommt zu spät

Und jetzt kommt die neue Anordnung mit der FFP2-Maskenpflicht. Nein, falsch ist sie sicher nicht, nur kommt sie viel zu spät und nicht mal jetzt ist sie gut vorbereitet. Das erinnert stark an die mangelhaft Einkäufe in Sachen Impfungen. Alles übers Knie gebrochen. Fördert man so die Akzeptanz in der Bevölkerung?

Die Gefahr durch Corona ist lange genug bekannt

Denn unklar scheint derzeit – glaubt man einigen Herstellern – zu sein, ob es überhaupt genug Masken gibt und, was passiert, wenn jemand sich solche Masken gar nicht leisten kann. Bekommt er dann ein Bußgeld? Wohl nicht. Straft sich unsere Regierung mal selbst dafür ab, dass man uns lange mit Baumwoll-Masken rumlaufen ließ und jetzt erst auf den richtigen Schutz setzt?

Große Teile des Einzelhandels müssen unter anderem auch wegen dieser Versäumnisse schließen. Das Ganze ist einfach schlecht organisiert und unverständlich, denn man weiß seit Langem um die Gefahr durch Corona.

