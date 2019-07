vor 37 Min.

Feuer, Fahnen und Feierstimmung beim Altstadttreiben in Landsberg

Zum Auftakt des Hauptwochenendes beim Ruethenfest in Landsberg sind Gaukler, Tänzer und Feuerakrobaten in der Stadt.

So stellt man sich ein historisches Altstadttreiben vor: Eine laue Nacht, viele Menschen in den Gassen Landsbergs, Moriskentänzer, Fahnenschwinger und die Feuershow von Teallach Mara. Viele Landsberger und Gäste waren unterwegs, tranken und aßen in den Gaststätten und Plätzen in der Altstadt. Auch in den Lagern der Schweden, Landsknechte, Panduren und der Kaiserlichen herrschte reger Betrieb.

Die großen Festumzüge finden am Samstag und Sonntag statt

Der Freitagabend war der gelungene Auftakt für das Hauptwochenende des Ruethenfests. Am Samstag und Sonntag geht es weiter mit den großen Festumzügen durch die Stadt, den historischen Tänzen auf dem Hauptplatz, dem Lagerleben und vielen mehr. (lt)

Themen Folgen