14:01 Uhr

Feueralarm: Großeinsatz an der Landsberger Platanenschule

An der Landsberger Platanenschule gab es am Mittwoch einen Feueralarm.

Brandalarm an der Platanenschule in Landsberg. Im Serverraum in einem Anbau der Schule sorgte am Mittwochmittag ein technischer Defekt für eine Rauchentwicklung, teilte die Feuerwehr vor Ort mit. Die Brandmeldeanlage schlug an und ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften rückte aus.

Derweil wurden Schüler und Lehrer evakuiert. Großer Schaden entstand nicht, die Feuerwehr musste den Serverraum lediglich lüften. Verletzt wurde niemand. (lt)

