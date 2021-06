Kämmerer: Steuerausfälle sind verkraftbar

Die Stadt Landsberg nimmt heuer 8,5 Millionen Euro weniger Steuern ein

Mit Spannung waren sie erwartet worden, jetzt liegen die Daten des Arbeitskreises Steuerschätzung vor. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte Kämmerer Alexander Ziegler die Zahlen für Landsberg vor und sah sich bestätigt. Denn die Kämmerei habe bei der Haushaltsplanung vorsichtig kalkuliert und sei damit richtig gelegen. Was das für die Finanzen der Stadt bedeutet.

Während die Stadt vor der Corona-Pandemie in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2021 noch mit einem Gewerbesteueraufkommen von 29,5 Millionen Euro gerechnet habe, müssten diese Erwartungen nun um 3,5 Millionen Euro auf 26 Millionen Euro reduziert werden, sagte Alexander Ziegler in der Sitzung. Vergleichbares gelte für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Anstelle von ursprünglich 20 Millionen Euro rechne man heuer nur mit rund 15 Millionen Euro. Insgesamt müsse die Stadt Landsberg damit Steuerausfälle in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro verkraften.

„Wir können mit der Schätzung gut leben“, sagte der Kämmerer. Dadurch verschlechtere sich die aktuelle Haushaltssituation nicht und es gebe auch keine Einschränkungen. Im Rahmen der Haushaltsplanung seien die Steuereinnahmen durch die Kämmerei eher konservativ geplant worden. Aus diesem Grund müssten die Steuereinnahmen auch nach der aktuellen Steuerschätzung nicht angepasst werden und die kalkulierten Beträge seien nach den derzeitigen Erkenntnissen realisierbar. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) lobte die vorsichtige Planung der Kämmerei. „Jetzt hoffe ich, dass es im zweiten Halbjahr wieder aufwärts geht.“

In der Sitzung präsentierte Alexander Ziegler auch den Jahresabschluss 2020. War man in der Haushaltsplanung noch von einem Verlust in Höhe von 7,3 Millionen Euro ausgegangen, so sei am Ende ein Gewinn von 7,4 Millionen Euro herausgekommen. Die Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle (4,5 Millionen Euro) und Einsparungen für Sach- und Dienstleistungen (3,6 Millionen Euro), etwa durch die coronabedingte Schließung des Stadttheaters, hätten der Haushaltskasse gutgetan. „Die coronabedingten Auswirkungen zeigen, dass Landsberg grundsätzlich strukturell gut aufgestellt ist“, schreiben Oberbürgermeisterin und Kämmerer in ihrem Vorwort zum Jahresabschluss.

Die Steuereinnahmen lagen 2020 deutlich niedriger als im Vorjahr, mit 58,4 Millionen Euro laut Ziegler aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Am Ende des Jahres 2020 habe die Stadt Barmittel von knapp 34 Millionen Euro zur Verfügung gehabt – rund drei Millionen weniger als 2019. Neue Kredite seien im vergangenen Jahr nicht aufgenommen worden. „Die Ergebnisrücklage unserer Stadt hat zum Ende des Jahres 2020 einen erfreulichen Stand von 48,8 Millionen Euro. Das verschafft uns einen Puffer für die Zukunft“, schreiben Baumgartl und Ziegler. Die Verschuldung der Stadt konnte erneut verringert werden: Sie sank von 22,2 auf 20,9 Millionen Euro. (wu) Symbolfoto: Weizenegger