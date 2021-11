Der Bäcker nebenan ist in Finning bald Vergangenheit

In Finning schließt zum Jahresende die Filiale der Bäckerei Klas. In den vergangenen 25 Jahren ändern sich die Gewohnheiten der Kundinnen und Kunden gewaltig. Wie es mit dem Laden weitergeht.

Es ist ein kleines unscheinbares Schild, aber trotzdem nicht zu übersehen: „Dieser Raum, 53 Quadratmeter, ist ab Februar 2022 zu vermieten. Nutzbar als Geschäft, Poststelle, Büro oder Sonstiges.“ Geschrieben hat es Christa Kornes, Inhaberin des Hauses in der Oberfinninger Hauptstraße, das seit fast 25 Jahren Zweigbetrieb der Bäckerei Klas Hofstetten ist. Seit vielen Jahren ist hier auch die Poststelle untergebracht. Am 23. Dezember hört die Bäckerei Klas auf, und damit ist dann erst einmal auch die Poststelle Geschichte. Im Januar wird dann noch aus- und vielleicht auch wieder eingeräumt, sofern sich jemand findet, der den Laden mieten möchte.

Mit dem Auszug der Bäckerei Klas schließt wieder einmal ein kleiner Dorfladen. Martin Klas, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei in Hofstetten, gibt nicht nur den Finninger Laden auf, sondern verabschiedet sich auch von seinem Verkaufswagen, der in mehreren Dörfern des Landkreises haltgemacht hat. Seine Bäckerei mit angeschlossenem Café in Hofstetten, die vor einigen Jahren erweitert worden ist, wird er weiter betreiben.

Viele Gründe für die Aufgabe der Bäckerei-Filiale

Die Gründe für die Aufgabe in Finning seien vielfältig. „Zum einen gehen die Umsätze Jahr für Jahr zurück, auch in unserem Hauptbetrieb in Hofstetten“, berichtet Klas. „Zum anderen finden wir keine Bäcker mehr. Die jungen Leute wollen nicht mehr in der Nacht aufstehen. Auch beim Verkaufspersonal tun wir uns schwer“, sagt Martin Klas.

Außerdem habe sich das Einkaufsverhalten verändert. Man organisiere den Einkauf so pragmatisch wie möglich. „Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause kauft man schon im Supermarkt oder Discounter ein, da nimmt man auch gleich das Brot mit und hat schon alles im Auto, wenn man abends heimkommt“, sagt Klas.

Industrielle Billigware sorgt für große Konkurrenz

Manche machten nur noch einen Wocheneinkauf, man lege nicht mehr den großen Wert auf frische Qualität aus Bäcker- und Konditorhand. „Die Leute wollen ein Einkaufserlebnis haben und im Supermarkt durch die Regale schauen, was alles so angeboten wird. Das gilt auch für die älteren Menschen mit 80plus, die sind heute ja auch viel mobiler als früher und nicht mehr auf den Bäcker im Dorf angewiesen“, sagt Martin Klas. Als Bäcker kämpfe man gegen die Billigware der Industrie. So seien auch in Finning die Umsätze zurückgegangen. „Es ist paradox. Das Dorf wächst, aber die Filiale verliert an Zulauf“, so der Bäckermeister. Die Entscheidung habe er sich nicht leicht gemacht, verdeutlicht Klas im Gespräch mit dem LT.

Man habe lange überlegt, im Sommer dann aber die Entscheidung getroffen, kleiner zu werden. „Wenn heute ein Bäcker ausfällt, kann ich das nicht mehr allein kompensieren. Obwohl ich meinen Beruf mit Leidenschaft mache, ich kann nicht mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten“, so Martin Klas.

Die Ladeninhaberin Christa Kornes hofft, dass im Laden wieder jemand einzieht und dass auch die Poststelle besetzt wird. Seit ihrer Geburt kennt sie ihr Elternhaus nur mit Geschäft, ein Haus mit langer Tradition. 1903 oder 1904, ganz sicher ist sie sich nicht, hatten ihre Großeltern Babette und Michael Buchner eine kleine Krämerei an Ort und Stelle eröffnet.

Babette und Michael Buchner haben die kleine Krämerei gegründet. Foto: Klas (Archiv)

Geführt hat den Laden Babette Buchner, denn ihr Mann war hauptberuflich Wagnermeister. Zudem hatte man auch eine Landwirtschaft. „Beim Wagner“ war der Hausname, und viele Finninger sagen das heute noch.

1935 übergaben die Buchners an ihren Sohn Jakob und dessen Frau Anna. „Gemischtwarenladen Jakob Buchner“ stand dann auf dem Schild. Jakob Buchner war wie sein Vater Wagnermeister. Die Töchter Christa und Barbara haben schon immer im Laden mitgeholfen. Nach Abschluss ihrer Lehrzeit 1961 arbeitete Tochter Christa dann fest im Laden mit.

Ein Ort, an dem man sich trifft

„1971 haben wir renoviert und vergrößert“, erzählt sie, deren Mutter bis zum 90. Lebensjahr im Laden immer mit dabei war. Auch Ehemann Günter Kornes, im Hauptberuf Starkstrommonteur, half mit. „1997 wurde meine Mutter pflegebedürftig, ich habe mich dann um sie gekümmert und musste den Laden aufgeben“, so Christa Kornes. Damals sei man mit Rosemarie Klas, der Seniorchefin der Bäckerei in Hofstetten, erst ins Gespräch und dann auch ins Geschäft gekommen. Nach fast einem Vierteljahrhundert ist Ende Dezember Schluss.

Christa Kornes und die Stammkunden hoffen, dass das Ladengeschäft ab Februar wieder besetzt sein wird. „Ohne Laden kann ich mir das Haus gar nicht vorstellen“, sagt die Inhaberin. So denken auch viele andere in Finning. Denn auch in Zeiten erhöhter Mobilität schätzen viele Bäcker und Post im Dorf, und man trifft sich dort auch persönlich.