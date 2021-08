Finninger leisten Flutopfern in Rheinland-Pfalz spontan Hilfe

Plus In Rheinland-Pfalz wird ein Reiterhof Opfer der Flutkatastrophe. Gudrun Benteler und ihr Sohn Julian Wilhelmy leisten spontan Hilfe und bringen Futter, Medikamente und Geld zu den Betroffenen.

Gudrun Benteler aus Finning hat mit ihrem Sohn Julian Wilhelmy auf einem Reiterhof in Rheinland-Pfalz, der von der Flut schwer getroffen wurde, spontan Hilfe geleistet. „Ich hatte gerade Urlaub und hörte Berichte über die Flut im Radio. Auf der digitalen Pinnwand eines Senders gab es mehrere Aufrufe des Gast- und Reiterhofes Trimbser Mühle, der dringend Hilfe brauchte.“