vor 36 Min.

Frauen streiten sich in Schnellrestaurant, dann eskaliert es

In einem Landsberger Schnellrestaurant sind am Montagabend zwei Frauen in Streit geraten.

Heiße Fritten, heiße Emotionen: In einem Landsberger Schnellrestaurant geraten sich zwei Frauen in die Haare.

Ein einem Schnellrestaurant in der Augsburger Straße in Landsberg ist am Montagabend ein Streit zwischen zwei Frauen eskaliert. Laut Polizei gerieten eine 65-Jährige und eine 37-Jährige in Streit. Nach dem Verlassen des Restaurants wollte die ältere Frau der jüngeren mit der Faust ins Gesicht schlagen. (lt)

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08191/932-0 melden.

