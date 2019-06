vor 51 Min.

Fuchstal: Das Gewerbegebiet an der B17 muss warten

Die Entscheidung über die Ansiedlung einer Firma wird vertagt. Warum der Bürgermeister einen Bürger aus dem Saal verweist.

Von Andreas Hoehne

Zunächst vertagt wurde in der Fuchstaler Gemeinderatssitzung die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein neues, 13 Hektar großes Gewerbegebiet entlang der B17. Zuvor hatten nicht nur die Ratsmitglieder recht emotional über das Thema diskutiert, auch einige der zahlreichen Zuhörer zeigten sich erregt und sparten trotz der vorausgegangenen Belehrung durch Bürgermeister Erwin Karg, dass sie in der Sitzung kein Rederecht hätten, nicht mit Zwischenrufen.

Mehrfache Ermahnung

Einen der Anlieger an der B17, der sich trotz mehrfacher Ermahnung nicht zurückhalten wollte, wies Karg dann aus dem Saal, ein Novum zumindest in den vergangenen drei Jahrzehnten Fuchstaler Gemeindepolitik. Zu Beginn der Aussprache hatte Karg darauf verwiesen, dass man, wie berichtet, schon länger mit der Planung beschäftigt sei, nachdem ein größeres Unternehmen, das einen beträchtlichen Flächenbedarf habe, an die Gemeinde herangetreten sei.

Gespräche mit dem Straßenbauamt

In einem nicht öffentlich gefassten Grundsatzbeschluss habe man sich schon vor einem Jahr für diesen Standort ausgesprochen. Gespräche mit dem Straßenbauamt hätten ergeben, dass eine Erschließung von der B17 selbst nicht möglich sei, sondern sie von der Staatsstraße 2055 erfolgen müsse, die von Asch aus auf Höhe des Römerkessels in die Bundesstraße mündet. Nach der Berichterstattung im LT hätte er Anrufe von fünf örtlichen Firmeninhabern erhalten, stellte Karg weiter fest, die sich an Gewerbeflächen in einer Größenordnung zwischen 4000 und 6000 Quadratmetern interessiert gezeigt hätten.

Einen Autohof abgelehnt

Die Diskussion im Gremium eröffnete der Seestaller Rat Heinz Nehrenheim. Es handle sich bei dem namentlich bisher nicht genannten Interessenten um einen „Umverpacker“, der „Verkehr ohne Ende“ verursache. Er stelle sich große Hallen vor und man müsse sich fragen, ob man so etwas wirklich brauche oder ob Fuchstal mit den Einnahmen „seine Windräder golden anmalen wolle“. Dritte Bürgermeisterin Franziska Welz, die darauf hinwies, dass sie am Grundsatzbeschluss nicht mitgewirkt hätte, erwähnte, dass man vor etlichen Jahren 500 Meter weiter nördlich an der B17 einen Autohof abgelehnt habe und nun mit dem neuen Gebiet durch das erhöhte Verkehrsaufkommen die Ausfahrtsituation für die Seestaller auf die Bundesstraße weiter verschlechtere. Den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen beklagte Werner Schmid.

Nur für Fuchstaler?

Auf den Vorschlag von Christoph Kneißl, man solle doch lediglich für die Fuchstaler Geschäftsleute Flächen ausweisen, entgegnete Karg, man habe nur eine Option auf das Grundstück ganz im Süden, sodass es Probleme mit dessen Erschließung geben würde. Stephan Völk betonte, dass man auf jeden Fall ein Gewerbegebiet benötige und man dies nicht verteufeln solle. Am Ende folgten die Räte einstimmig den Empfehlungen von Dr. Walter Reitler und Johannes Wolffhardt, sich erst noch einmal näher mit dem Projekt zu befassen. Hierzu werden Vertreter der Firma, die nach Fuchstal umsiedeln möchte, in den Gemeinderat eingeladen, um ihr Konzept näher zu erläutern.

