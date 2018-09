vor 54 Min.

Für Alexandra Maier ist Eleganz wichtig

Die Dressurreiterin aus Epfach startete bei der deutschen Amateurmeisterschaft. Auch zu Hause dreht sich für die 26-Jährige alles um Pferde.

Von Thomas Ernstberger

Auf dem Rücken der Pferde ...liegt für die 26-jährige Dressur-Reiterin Alexandra Maier tatsächlich das Glück dieser Erde. LT-Besuch in Neuhof-Epfach auf der „Reitsportanlage Familie Maier“. Ein Paradies für Tiere. Der Jack Russel-Terrier (einer von drei Hunden) begrüßt den Besucher mit lautem Kläffen. Hier leben auch noch 15 Katzen, 45 Pferde, darunter zehn Shetland-Ponys, die einst vorm Schlachter gerettet wurden. Und dann humpelt auch noch der 15-jährige Geißbock Uli vorbei und schleckt dem Neu-Ankömmlimg erst mal freundschaftlich übers Knie. Willkommen bei einer der besten bayerischen Amateur-Reiterinnen. Sie reitet in der „Schweren Klasse“, das ist Top-Niveau.

Die Stallleitung übernommen

Die riesengroße Anlage besticht. 39 Boxen, in der Pferdebesitzer ihre Vierbeiner einstellen können, eine 20 mal 60 Meter große Halle und ein genauso großer Reitplatz. 1991 kauften Alexandras Eltern Manuela und Robert das Anwesen, bauten es Stück für Stück aus. „Am Anfang gab’s nur das Haus und ein weiteres Gebäude“, erinnert sich die Reiterin. Mittlerweile hat sie die Stallleitung übernommen, also das gesamte Management. „Bei so einem großen Betrieb muss viel organisiert werden“, sagt sie. Bodenpflege, Malerarbeiten – auch das gehört zum Aufgabengebiet der 26-Jährigen.

Wenn sie einem gegenübersitzt, glaubt man gar nicht, dass sie so anpacken kann. Rote Sonnenbrille, blonde Haare, top-gestylte Fingernägel. Sie erklärt: „Das ist wichtig für mich. Dressur ist ein edler, eleganter Sport. Da möchte ich schon schick aussehen. Auch im Wettbewerb – da muss es ein sauberer Frack und schöner Helm sein. Der Großteil der Reiter denkt übrigens so.“ Alexandra, auch Jugendwart im Verein RTG Neuhof-Epfach, steht jeden Tag ab halb acht im Stall. „Meine Hauptbeschäftigung. Sie macht einfach Spaß“, sagt sie. So ganz nebenbei hat sie es zu einer top-erfolgreichen Reiterin gebracht. „Ich habe einen 24/7/365-Job“, erzählt sie lachend. „24 Stunden an sieben Tagen in der Woche und 365 im Jahr.“

Momentan ist sie Single

Um alles unter seinen Hut zu bekommen hat sie ein „einfaches“ Rezept: „Man braucht ein gutes Zeitmanagement, dann geht alles.“ Bleibt bei so viel Arbeit auch Platz für einen Freund? Momentan ist sie Single, reitet solo durch die Welt. „Ich lass das alles auf mich zukommen. Wenn einer kommt, wär’ schon ein Platz frei. Wie gesagt: Es kommt alles auf das Zeitmanagement an...“ Genau dieses Zeitmanagement sowie hartes Training (einmal in der Woche mit Stefan Radkte, den Rest gestaltet sie selber) verhalfen ihr jetzt, ihr großes „reiterliches Ziel“ zu erreichen: Anfang August erhielt sie von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung das „Goldene Reitabzeichen“, eine der höchsten Auszeichnungen. „Dazu braucht man zehn Siege in der schweren Klasse, einer davon auf 2-Sterne-Niveau“, erklärt sie.

Glück gehört auch dazu

Im Juni schaffte sie es: „Das macht mich stolz. Es gibt Reiter, die auf diese Auszeichnung 30 Jahre warten müssen, andere bekommen sie nie.“ Das Geheimnis ihres Erfolgs? „Die richtigen Pferde – und ein bisschen Glück.“ Bei den deutschen Amateurmeisterschaften, für die nur fünf Reiter aus Bayern qualifiziert waren, landete sie im Mittelfeld – wie lauten Alexandras nächste Ziele? Bereits im Oktober findet in der Oberpfalz das Landesfinale im FAB-Cup (Förderkreis für den Amateur-und Berufsreitsport) statt: „Da habe ich letztes Jahr den Gesamtsieg geschafft. Das will ich wiederholen.“ Um weiter eine der besten Amateur-Reiterinnen von Bayern zu bleiben.

