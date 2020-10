Fußball-Profi Florian Neuhaus ist einfach ein toller Typ

Plus Der Kauferinger Fußball-Profi feiert ein gelungenes Debüt in der Nationalelf. Für ihn kann man sich richtig mitfreuen, findet LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Großartige Leistungen im Sport rufen immer Gefühle hervor – und das hängt mit den Sportlern selbst zusammen. Den einen respektiert man aufgrund der Leistung, die er erbracht hat – und für den anderen freut man sich von Herzen. Florian Neuhaus ist ein Typ, dem man einfach die Daumen drücken muss, dem man das tolle Debüt in der deutschen Nationalmannschaft inklusive erstem Tor wirklich von Herzen gönnt.

Florian Neuhaus ist nicht abgehoben

Der 23-Jährige ist keiner von diesen abgehobenen Fußball-Profis. Keiner, der sich ein mit Gold überzogenes Steak gönnt und das dann auch noch über Soziale Netzwerke kundtut. Neuhaus ist nach wie vor ein bodenständiger, ernsthafter junger Mann, der nicht vergessen hat, wo er herkommt. Noch bestens in Erinnerung ist die Spende in Höhe von 250000 Euro von Florian Neuhaus für die Marktgemeinde Kaufering, um dort die schlimmsten Folgen der Corona-Krise zu lindern. Und das war keine PR-Aktion, sondern ein echtes Bedürfnis.

Der Kauferinger Fußballer plant seine Karriere zielstrebig

Florian Neuhaus hat seine Karriere genau geplant: Vom VfL Kaufering ging es über die Münchner Löwen schließlich zu Borussia Mönchengladbach. Das zeigt, dass der junge Mann genau weiß, was er will und bereit ist, für diese Ziele auch etwas zu opfern. Er ist zielstrebig, ehrgeizig – und trotzdem nicht abgehoben oder rücksichtslos. Ein Sportler, wie man ihn sich zum Vorbild nehmen kann und sollte. Zu wünschen bleibt: Dass der erste „Sportler des Jahres“ der Marktgemeinde Kaufering seinen Weg genau so weitergeht, wie er ihn bislang beschritten hat.

