vor 17 Min.

Glasfaser bis in die Wohnung

Besonders schnelles Internet am Papierbach

Der Glasfaseranbieter M-net erschließt mit den Stadtwerken Landsberg das neue Stadtviertel „Am Papierbach“ mit zukunftsfähigen Internetanschlüssen. Die rund 800 Wohn- und Gewerbeeinheiten erhalten dabei eine hochmoderne Glasfaserinfrastruktur auf dem neuesten Stand der Technik. Der im Juni abgeschlossene Versorgungsvertrag mit dem Bauherrn Am Papierbach Entwicklungsgesellschaft sichert den Ausbau der Gebäude mit „Fiber to the Home“-Anschlüssen (FTTH). Auf dieser Basis bietet M-net neben einer Grundversorgung mit Kabelfernsehen auch Telefon- und Internetanschlüsse mit Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s.

Der Baubeginn durch M-net soll Anfang 2021 erfolgen, teilt das Unternehmen mit. Die Stadtwerke verlegen die passive Infrastruktur – also die Glasfaser-Verkabelung vom regionalen Verteilernetz zum Hausverteiler und von dort bis zur Anschlussdose in der Wohnung.

Nach dem Bau des passiven Leitungsnetzes errichtet M-net die aktive Infrastruktur und betreibt das Netz mit schnellem Internet, Telefondiensten und Fernsehen. Die Bereitstellung von Kabel-TV über die neue Glasfaser-Infrastruktur erfolgt dabei in den kommenden Jahren durch den Münchner Anbieter. Am Papierbach soll auch eine sogenannte Kopfstelle errichtet werden, von der aus in benachbarten Viertel in weiterer Zukunft ebenfalls ein Glasfasernetz errichtet werden könnte. Bislang hatte M-net – ein Tochterunternehmer von sechs bayerischen Stadtwerken – im Jahr 2017 zusammen mit den Landsberger Stadtwerken zehn Kilometer Glasfaser im Industriegebiet verlegt. (lt)

