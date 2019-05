05:54 Uhr

Gstanzl für und gegen den Discounter

Ein Finninger Bürgergremium ruft Befürworter und Gegner des geplanten Discounters zum Wettbewerb auf. Auch die Künstler Hans Well und Monika Drasch haben sich humorvolle Vierzeiler einfallen lassen

Von Dagmar Kübler

Ob Finning einen Discounter braucht oder nicht, darüber wird nicht nur diskutiert und am 26. Mai in einem Ratsbegehren abgestimmt, sondern seit Kurzem auch gesungen: Die Arbeitsgruppe Nahversorgung des Finninger Bürgergremiums hat per Flyer sowohl Befürworter als auch Gegner zu „Gstanzl für ein schöneres Finning“ aufgerufen. Inzwischen sind auf der Webseite des Bürgergremiums einige Videos zu sehen.

Familien mit Kindern, eine Wandergruppe, Paare und Einzelpersonen singen, rocken, jodeln und rappen – begleitet von Akkordeon, Gitarre, Geige oder Harmonika. Auch die Musikerin Monika Drasch aus Utting und Hans Well von den bekannten Wellbappn sind mit Gstanzln vertreten. Der Tenor der Texte ist ähnlich: Aus ihnen spricht die Sorge, dass ein Discounter den örtlichen Lebensmittelmarkt in der Dorfmitte verdrängen könnte und damit auch das Angebot an regionalen Waren.

Hans Well sieht die Bauern als Opfer

Ein Anliegen ist den Sängern auch der Flächenverbrauch und die „Verschandelung der Landschaft“. Discounter-Befürworter-Gstanzl sind keine darunter. „Wir haben alle Beiträge eingestellt“, versichert die Sprecherin des Bürgergremiums, Britta Meyer, die selbst überrascht ist von der Vielzahl und Kreativität der Beiträge. „A Billig-Milli, a Billig-Schweiners, ja da wissat i mir scho was Feiners“, singt Hans Well. „Leit, lasst’s eure Kramer und Bäcker nicht versauern. Stimmt’s gegen Discounter und für eure Bauern.“

Hans Well mit seinem Gstanzl über den Finninger Discounter

Well, der vor 30 Jahren eine denkmalgeschützte Sölde direkt neben einem Dorfladen gekauft und hergerichtet hat, begründet gegenüber dem Landsberger Tagblatt seine Motivation damit, dass viele Dörfer verödeten, weil Lebensmittelgeschäfte unmittelbar vor dem Ort angesiedelt worden wären. „Alte Leute und Kinder, die den Laden nicht mehr fußläufig erreichen können, sind dann die Leidtragenden“, so Well. Zudem sieht er die Bauern als Opfer, „da in Discountern eher Billigmilch oder -fleisch angeboten werden, was die bäuerlichen Familienbetriebe durch Dumpingpreise ruiniert“. Well verweist auch auf seinen Wohnort, die Gemeinde Türkenfeld. Dort wurde die Ansiedelung eines Supermarktes verhindert und stattdessen ein Wochenmarkt installiert. Regionalität und Bio-Qualität werden von vielen Gstanzl-Singern am örtlichen Dorfladen geschätzt.

Die Finninger Wandergruppe mit ihrem Gstanzl über den Discounter

„Grundloses Zubauen von schönem Grund regt mich wahnsinnig auf“, schildert Monika Drasch ihre Beweggründe, ein Gstanzl aufzunehmen. Die Ansiedelung des Netto-Marktes schade ihrer Meinung nach zudem den Familienbetrieben Keicher in Finning und Höcker in Utting. Sie selbst kaufe öfters bei Keicher ein, um den Betrieb zu unterstützen. „Ich finde es toll, dass Keicher in ein Café investiert hat. Dort können die Leute sich treffen und ratschen.“

Drasch fährt von Utting oft nach Finning zum Einkaufen

Keicher das Café zu genehmigen, in das er 150.000 Euro investiert habe, und gleichzeitig die Ansiedelung des Discounters voranzutreiben, ist eine Sache, die dem Bürgergremium sauer aufstößt. Bürgermeister Siegfried Weißenbach sieht das anders. Er befürchtet, dass sich für den Dorfladen des über 60-jährigen Peter Keicher kein Nachfolger finden wird. Er erinnert: „Früher gab es in Finning sechs Lebensmittelgeschäfte. Die haben nicht mangels ausbleibender Kunden aufgehört, sondern mangels Nachfolger.“

In einem Infoblatt an alle Haushalte will die Gemeinde vor dem Ratsbegehren nochmals zum Discounter informieren. „Auf der Infoveranstaltung konnte Vieles nicht gesagt werden, und wer sich für den Discounter aussprach, wurde ausgebuht“, kritisiert er und auch, dass vor allem Neu-Finninger gegen Netto Stimmung machten: „Da geht es nicht um Finning, sondern um grüne Politik“, ist er überzeugt.

Mit einem eigenen Gstanzl will sich Weißenbach aber nicht an dem Wettbewerb beteiligen, obwohl er dazu aufgefordert wurde. Den Grund verrät er ebenfalls: „Ich kann nicht singen.“

