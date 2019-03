19:55 Uhr

Häftling bedroht Justizbeamte mit dem Tod und attackiert sie

In der JVA Landsberg wollte ein Häftling Justizbeamte verletzen. Der 28-Jährige musste sich jetzt erneut vor Gericht verantworten.

Ein 28-Jähriger tickt in der JVA Landsberg aus und geht auf das Personal los. Der Täter bleibt jetzt noch länger in Haft und schraubt damit seine Schulden in die Höhe.

Von Hermann Schmid

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinen Taten in der JVA Landsberg ist jetzt ein 26-jähriger Mann vom Amtsgericht Augsburg zu weiteren zehn Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte bei zwei Zwischenfällen Ende März 2018 mehrere Justizbeamte bedroht, mit üblen Schimpfwörtern beleidigt, versucht sie zu verletzen – und einem eine Kratzwunde am rechten Unterarm zugefügt.

Die erste Tat geschah kurz nachdem er in eine andere Sicherheitszelle verlegt worden war. Der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt drei Jahre und drei Monate einer viereinhalbjährigen Haftstrafe abgesessen. Er griff nach dem Türblatt und wollte verhindern, dass ein Vollzugsbeamter die Zellentür schloss. Laut Staatsanwältin Alisa Starflinger trat er „in drohender Haltung“ auf und holte mit der Faust aus. Gleich mehrere Beamte mussten auf ihn zugehen, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Er wollte den Beamten Kopfstöße verpassen und spuckte nach ihnen

Zwei Tage später versteckte sich der Mann im Haftraum hinter der Matratze, sodass er via Kamera nicht zu sehen war. Aufforderungen der Justizbeamten, sich zu zeigen, ignorierte er. Als zwei Beamte die Zelle betraten, ging er mit geballter Faust gegen sie vor. Sie rangen den Häftling zu Boden. Er versuchte dabei, sie mit Kopfstößen zu treffen und spuckte sie an. Dabei belegte er sie mit üblen Schimpfworten und drohte laut Anklageschrift mit „Ich merke mir Eure Gesichter“ und „Ich werde Euch töten“.

Bei der Befragung durch Richter Dominik Wagner räumte der Angeklagte, der 2001 als Neunjähriger mit seiner Familie nach Deutschland gekommen war, die Vorwürfe im Wesentlichen ein. Nur einige in der Anklage aufgeführte Schimpfwörter wollte er nicht gesagt haben. „Ich möchte mich für die Sache entschuldigen“, erklärte er leise.

Der Mann verließ vorzeitig die Schule und brach seine Lehre ab

Die Befragung enthüllte die Stationen eines Lebens, das den Sprung in die deutsche Gesellschaft nicht geschafft hatte: Mit 15 Jahren verließ er die Hauptschule nach der 7. Klasse. Nach einem Vorbereitungsjahr fing er eine Lehre als Metallbauer an, die er aber nach zwei Jahren abbrach. „Bin vom Stoff her nicht mehr mitgekommen“, sagte er vor Gericht.

Zu dieser Zeit kassierte er schon die ersten kleinen Jugendstrafen. Diese hatten offenbar keine abschreckende Wirkung. Es folgten drei Jahre Jugendstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung, später kleinere wegen Drogendelikten und illegalen Waffenbesitzes. Ende 2016 wurde er wegen räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Ein sogenannter „Zwischenvollzug“ führte ihn dann Anfang 2018 in die JVA Landsberg. Nach seinen Ausrastern wurde er mit der Diagnose „Schizophrenie“ in eine geschlossene Abteilung in Straubing verlegt.

Vor allem die Strafverfahren kosten ihn jede Menge Geld

Das Urteil, das der Angeklagte noch im Gerichtssaal annahm, lässt sein Vorstrafenregister nun auf neun Einträge anwachsen. Sein Haftentlassungstermin rückt damit noch weiter in die Zukunft. Und wenn sich für ihn die Gefängnistore öffnen, dann wird er sein neues Leben mit einer erheblichen Hypothek starten. Er habe inzwischen über 50.000 Euro an Schulden angehäuft, teilte er auf Nachfragen des Richters mit, davon etwa 38.000 Euro bei der Justiz. Es sind die Kosten seiner bisherigen Strafverfahren. Und diese Schulden, so machte ihm Richter Wagner klar, kann er selbst durch eine Privatinsolvenz nicht loswerden.

