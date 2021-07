Igling: Mit der Drohne Tieren auf der Spur

Plus Jasmin Kuhn hat ein Jagdrevier in Unterigling. Sie rettet im Frühjahr Kitze vor dem Vermähen. Das Flugobjekt kann aber auch Tierhaltern zugutekommen.

Inzwischen ist es für Jasmin Kuhn wieder etwas ruhiger geworden: Die Jägerin, die mit ihrem Mann Leonhard ein Jagdrevier in Unterigling gepachtet hat, war in den vergangenen Wochen viel unterwegs – zur Kitzrettung mit ihrer Drohne. Vor einem Jahr haben sie und ihr Mann sich das Fluggerät dafür angeschafft, aber sie sieht noch ganz andere Einsatzmöglichkeiten – und die haben mit Wildtieren nichts zu tun.