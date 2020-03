10:57 Uhr

Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es drei Corona-Infektionen

Auch in der Region breitet sich das Virus aus. Ein 80-jähriger Mann befindet sich in einem ernsten Zustand. Zwei neue Fälle gibt es auch im Landkreis Starnberg.

Auch in der Region breitet sich das Coronavirus weiter aus. Im Landkreis Weilheim-Schongau gibt es laut Landratsamt inzwischen drei bestätigte Infektionen, wie am Samstagabend gemeldet wurde. Ein 80-jähriger Mann befindet sich in einem unverändert ernsten Zustand. Er wird intensivmedizinisch versorgt. Auch aus dem Landkreis Starnberg wurden am Samstag zwei neue Infektionen gemeldet, informierte das Gesundheitsministerium.

Bei der zweiten Corona-Patientin im Landkreis Weilheim-Schongau, die am Freitag bestätigt wurde, handelt es sich um eine Klinikmitarbeiterin. Diese sei in der Verwaltung tätig, wodurch sie in keinem Patientenkontakt stehe. Ihr Zustand sei stabil, sie zeige keinerlei Krankheitssymptome und befinde sich häuslicher Quarantäne.

Der 80-jährige Patient wird mit Hochleistungstherapien behandelt

Die dritte Person, welche positiv getestet wurde, sei die Ehefrau des ersten Patienten. Hier liege ein leichter Verlauf vor, sodass die Erkrankung in häuslicher Quarantäne behandelt werden kann. Auch ihr Zustand sei stabil. Der Zustand des 80-jährigen Mannes, der seit gestern intensivmedizinisch versorgt wird, sei unverändert ernst, heißt es weiter. Ein interdisziplinäres Ärzteteam arbeite mit Hochdruck daran, durch den Einsatz von Hochleistungstherapien mit sogenannten Virustatika den schwer erkrankten Patienten bestmöglich zu versorgen. Bei den Virustatika handelt es sich um speziell gegen Viren ausgerichtete Medikamente, die zum Beispiel bei Ebola oder Aids eingesetzt werden. Hierzu stünden die Ärzte mit den führenden Arzneimittelherstellern weltweit und universitären Einrichtungen in engem Austausch.

Für die Klinikmitarbeiter wird Entwarnung gegeben

Entwarnung gebe es hingegen für die zwölf Klinik-Mitarbeiter, die nach dem Kontakt mit dem an Corona erkrankten Patienten seit Freitag vorsorglich in häusliche Quarantäne gegangen sind. Inzwischen lägen für zehn Mitarbeiter die Testergebnisse seitens der Behörden vor. Diese seien negativ, das heißt, es habe keine Corona-Infektion gegeben. Für die verbleibenden zwei Mitarbeiter werden in Kürze die Testergebnisse erwartet.

Um Patienten, ihre Angehörige, aber auch Besucher und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, tragen alle Mitarbeiter im Weilheimer Krankenhaus – auch in den patientenfernen Bereichen wie an der Pforte – bis auf Weiteres einen Mundschutz. Damit setze das Krankenhaus die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, des Gesundheitsamtes sowie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse um.

Die Mitteilung von Landratsamt, Gesundheitsamt und Krankenhäusern weist auch darauf hin, dass deutschlandweit aktuell rund 800 Fälle bestätigt sind, wobei nur „eine Handvoll“ Patienten mit schweren Verläufen erkrankt seien. Zum Vergleich: Von der für diese Jahreszeit typischen Influenza-Virusgruppe seien momentan fast 19.000 Menschen betroffen. (lt)

Im Landkreis Landsberg gibt es bislang keine weiteren Coronavirus-Nachweise. Hier war Ende Januar der erste Corona-Fall in Bayern aufgetreten. Ein Interview mit dem inzwischen wieder gesunden Mann lesen Sie hier: Patient 0 im Interview: "Diese Panikmache fand ich schon sehr überzogen"

Themen folgen