In Issing übt Landratskandidat Peter Friedl den Aufschlag

Plus Dr. Peter Friedl aus Issing will Landrat werden. Der Geowissenschaftler kandidiert für die Grünen. Dem LT erzählt er, warum er sich im Landkreis so wohlfühlt.

Sie werben für ihre politische Agenda in Podiumsdiskussionen, informieren über Familienstand und beruflichen Werdegang, aber wie leben unsere Politiker privat? Das LT hat die Landratskandidaten besucht und sich mit ihnen über Hobbys, Ziele und Träume unterhalten. Redakteurin Stephanie Millonig war bei Dr. Peter Friedl zu Gast. Er tritt für die Grünen an und geht einem besonderen Hobby nach.

Helle Räume, weiße Möbel im skandinavischen Stil, der Carport steht schon, der Außenbereich besteht noch aus Erdhäufen. „Wir fahren sehr gerne im Urlaub nach Schweden “, erzählt Dr. Peter Friedl. Seit 2016 lebt der 34-Jährige mit seiner Familie in Issing , 2018 wurde das neue Haus bezogen. KfW-400-Plus mit Zehn-Kilowatt-PV-Anlage auf dem Dach und einem Zehn-Kilowattstunden-Speicher, Wärmepumpe – so lauten die Energieparameter des Hauses. „Wir decken 70 Prozent des Strombedarfs über Solarstrom.“

Wie sich die Gletscher entwickeln, interessiert ihn beruflich

Die weichen fränkischen Konsonanten verraten in manchem Satz die Herkunft: Peter Friedl wuchs in einem Dorf bei Herzogenaurach auf. Wie verschlug es ihn nach Issing ? Grund war sein Arbeitgeber, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen. Als junger Geowissenschaftler fand Peter Friedl dort eine Anstellung im Bereich Satellitenfernerkennung. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Gletscher sind sein Thema. Im Dezember 2019 promovierte er zum Thema „Ableitung glaziologischer Parameter aus Fernerkundungsdatenzeitreihen“ mittlerweile als Wissenschaftler der Uni Erlangen im Homeoffice. „Wir sehen schon in einem Zeitraum von einem Jahr krasse Veränderungen, es ist teilweise erschreckend“, so Friedl. Für ihn sind die Grünen die einzige Partei, die in Sachen Klimaschutz ernst zu nehmen ist. Außerdem stamme er aus einer Familie, in der abwechselnd sozialdemokratisch oder Grün gewählt wurde. Konkreter Auslöser dafür, dass er 2017 in die Partei eintrat, sei, dass in diesem Jahr die AfD in den Bundestag einzog.

In Issing ist die Familie gut angekommen

Doch zurück zu den Anfängen im Landkreis Landsberg. Als seine Frau Susann ihr Lehramtsstudium abgeschlossen hatte, arbeitete er in Oberpfaffenhofen , und seine Frau fand eine Stelle an der Mittelschule in Dießen , und man war auf der Suche nach einem bezahlbaren Wohnraum. „Ich war überrascht, wie freundlich man hier im Dorf aufgenommen wurde“, sagt Friedl. Seinem Empfinden nach sind die Franken auf dem Lande skeptischer gegenüber Zugezogenen.

Issing habe eine super Infrastruktur, es gebe neben dem Supermarkt, einen Bäcker und Metzger im Ort, und auch Ärzte sowie Schule und Kindergarten. Die achtjährige Tochter Lotta geht mittlerweile in Issing in die dritte Klasse, Sohn Nils ist noch im Kindergarten in Rott. „Da waren damals, als wir hierherkamen, zwei Plätze für beide Kinder frei.“ Nur mit dem Öffentlichen Personennahverkehr könnte es nach Friedls Auffassung besser sein.

Vielleicht komme es beim Ankommen in einem Dorf aber auch auf die eigene Motivation an. Er sei gleich in den Sportverein eingetreten: „Ich wollte weiter Volleyball spielen.“ Ihm gefällt auch die Mannschaft in Issing , mit Einheimischen, Zugezogenen und Geflüchteten. „Es ist ein schönes Training, alle kommen mit allen aus.“ Früher habe er auch im Verein Fußball gespielt, Ski, Snowboard sind weitere Sportarten, die ihm Spaß machen.

Irgendwann wird auch wieder das Saxofon ausgepackt

Als Absolvent eines musischen Gymnasiums bestimmte Musik früher einen großen Teil seines Lebens: Peter Friedl spielte Saxofon und Klarinette, war Mitglied in einer Bigband und einer Skaband. „Musik und Sport, daraus hat mein Leben in der Jugend bestanden.“ Doch während des Studiums geriet die Musik in den Hintergrund. Aber irgendwann werde er die Instrumente wieder auspacken, ist sich Friedl sicher. Er praktiziert auch noch eine besondere Sportart: „Ich angle gerne, kaufe mir eine Gewässerkarte beispielsweise für den Ammersee.“ Und natürlich, wenn er mit der Familie in Schweden ist: „Dabei kann man wunderbar entspannen.“

Dr. Peter Friedl

Dr. Peter Friedl Bild: Bündnis 90/Die Grünen





Geburtstag 10. April 1985

Partei Bündnis 90/Die Grünen

Politischer Werdegang Seit 2017 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen und jetzt Landratskandidat



Ich will Landrat werden ... weil ich nicht nur meckern, sondern mit Mut und neuen Ideen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern die Zukunft unseres schönen Landkreises gestalten will.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern ... wirksamer Klimaschutz, bezahlbarer Wohnraum und solide Finanzen



Meine größte Stärke Ich kann mich gut in andere Menschen hineinversetzen und Neues sehr schnell lernen.



Meine größte Schwäche Bei Kartoffelchips kann ich nicht aufhören zu essen.