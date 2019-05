vor 20 Min.

Jugendliche attackieren 69-Jährigen mit Stöcken

Aus heiterem Himmel wird ein Spaziergänger in Dießen von einer Jugendgruppe angegriffen. Der Mann kann sich wehren.

Die Polizei Dießen sucht nach mehreren Kindern beziehungsweise Jugendlichen, die am Mittwoch in Dießen einen 69-Jährigen mit Holzstöcken angegriffen haben. Der Mann war gegen 16.15 Uhr in der Fritz-Winter-Straße spazieren, als er von den vier Angreifern mit auffällig langen Stöcken angegangen wurde. Der Mann konnte laut Polizei einen Schlag abwehren und einen der Stöcke an sich nehmen. Daraufhin flüchteten die vier unbekannten Täter. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche / Kinder unter 14 Jahren handeln. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. (lt)

Hinweise an die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 0880/9211-0.

