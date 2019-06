vor 53 Min.

Junge Frau wird in Landsberger Disco verletzt

In einer Landsberger Disco an der Waitzinger Wiese ist in der Nacht auf Samstag eine junge Frau verletzt worden.

Ein Unbekannter wirft ein Glas durch das Lokal. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat in einer Landsberger Diskothek an der Waitzinger Wiese ein Glas in Richtung der Tanzfläche geworfen. Dabei wurde eine 20-jährige Frau verletzt. Das berichtet die Landsberger Polizei, die nun wegen Körperverletzung ermittelt. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 1.25 Uhr. Wer Hinweise zu dem Glaswurf geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 08191/9320, zu melden. (lt)

