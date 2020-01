vor 32 Min.

Kalender für einen guten Zweck

Wo es die Kunstwerke der DZG-Schüler gibt

Die Schüler des Projektseminars Kunst am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg hatten Anfang des Jahres mit ihrer Lehrerin Stephanie Kaltenecker eine Idee: Sie wollen einen Kalender mit eigenen Bildern gestalten und den Verkaufserlös dem städtischen Sozialfonds zugutekommen lassen. In Zeichnungen, Malereien und Collagen setzten sie sich mit vertrauten Wahrzeichen und Plätzen der Stadt auseinander.

Die kleinen Kunstwerke waren nun im Foyer des Historischen Rathauses ausgestellt. Bei der Finissage bedankte sich Oberbürgermeister Mathias Neuner bei den Schülern für die Bilder und den Kalender. Ein Dank ging auch an die Sparkasse Landsberg-Dießen, die das Projekt über die Ein-Euro-Spende zum Laufen brachte. Über 200 Kalender wurden bereits verkauft, und alle Verkaufsstellen mussten bereits erneut beliefert werden.

Der Stadtkalender 2020 kann für fünf Euro in der Tourist-Information, im Eine-Welt-Laden, im Bürobedarfsladen Hansa, in der Buchhandlung Osiander und im Reformhaus gekauft werden. (lt)

