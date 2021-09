Kaufering

06:02 Uhr

Joel Hausner: Ein Kampfsportler mit künstlerischer Ader

Joel Hausner hat die Skateanlage in Kaufering mit Graffiti gestaltet.

Plus Der Kauferinger Joél Hausner gestaltet in der Marktgemeinde einige kahle Wände. Als Jugendlicher macht er durch den Sport auf sich aufmerksam, jetzt sieht man seine Arbeiten unter anderem am Skateplatz.

Von Romi Löbhard

Der Kauferinger Skatepark neben dem Sportzentrum ist seit Kurzem um eine Attraktion reicher. Es ist allerdings nicht ein weiterer Aufbau für neue Tricks der Skateboarder. Vielmehr ziert die drei Betonaußenwände der bestehenden Halfpipe jetzt Graffiti. Und dafür ist Joél Hausner „verantwortlich“.

