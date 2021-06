Kaufering: Betrunkener randaliert mit Metallstange

Großeinsatz für die Polizei in Kaufering: Ein betrunkener Mann randaliert dort mit einer Metallstange.

Ein betrunkener Mann hat am Montagabend einen größeren Polizeieinsatz in Kaufering ausgelöst. Laut Pressebericht randalierte der Mann gegen 19.35 Uhr in der Bahnhofstraße, indem er mit einer Metallstange auf ein Fahrrad sowie auf mehrere Briefkästen einschlug.

Mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Landsberg konnten den Randalierer festnehmen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (lt)