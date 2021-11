Unfall in Kaufering: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrer

Eine Autofahrerin hat am Freitagmittag in der Augsburger Straße einen Radfahrer übersehen. Dieser stürzte und verletzte sich.

Am Freitagmittag hat sich in Kaufering ein Unfall in der Augsburger Straße ereignet. Laut Polizei wollte eine 57-jährige Autofahrerin in die Viktor-Frankl-Straße einbiegen und übersah einen 42-jährigen Radfahrer, der Vorfahrt hatte.

Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Der Radfahrer wurde zwar frontal erfasst, jedoch war die Berührung nur leicht. Beim Sturz verletzte er sich leicht. Der Gesamtschaden am Rad und Auto beträgt etwa 600 Euro. (lt)

