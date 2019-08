Kauferinger Kulturzelt: Veranstalter ziehen die Reißleine

Nein, das soll jetzt kein Kommentar nach dem Motto „Ein Journalist ist einer, der nachher alles vorher gewusst hat“ werden. Aber irgendwie hat sich im vergangenen Jahr schon angedeutet, dass das Kulturzelt in Kaufering keine Zukunft mehr hat. Zu gering war der Besucherzuspruch bei den Auftritten der Bananafishbones und von „Da Huawa, da Meier und I“. Festwirt Jochen Mörz und Konzertagent Bernhard Schloemer haben jetzt die Reißleine gezogen, schließlich geht es ums Geld.

Das Konzertangebot ist reichhaltig

Dabei war das Kulturzelt in den ersten beiden Jahren mit Zugpferden wie der Spider Murphy Gang oder LaBrassBanda durchaus erfolgreich. Aber eben nur jeweils an diesem einen Abend. Woran das liegt? Das Konzertangebot ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Musiker und Bands gehen immer häufiger auf Tour, weil sie damit mehr verdienen, als durch den Verkauf von CDs. Der Musikfan hat also eine große Auswahl, weniger bekannte Bands ziehen dann vielleicht nicht mehr so.

Jetzt versucht es Festwirt Jochen Mörz also mit Kabarett. Auch in dieser Branche ist das Angebot groß. Comedians und Kabarettisten gibt es wie Sand am Meer. Es ist ein Versuch. Wenn er scheitert, wird das Volksfest in Kaufering wohl künftig kürzer ausfallen.

