25.03.2021

Keine Luftfilter

Der Pandemieausschuss lehnt den Kauf von Reinigungsgeräten für Grundschulen ab

Auch in den Grundschulen und in der Mittelschule in Landsberg werden keine Luftfilter in den Klassenzimmern eingebaut. Diesen einstimmigen Beschluss fasste der Pandemieausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung. Denn aus Sicht der Stadträte spricht einiges gegen die vom Freistaat geförderten Luftreinigungsgeräte mit spezieller Filtertechnik.

Die Staatsregierung hat Förderprogramme für die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten in Schulen aufgelegt. Zunächst beschränkt für Klassen- und Fachräume, die nicht ausreichend gelüftet werden können, nun auch als Ergänzung zur Fensterlüftung, jedoch nur mit einer Förderung von 50 Prozent. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Luftreinigungsgeräte mit Filterfunktion arbeiten. Luftreinigungsgeräte mit UV-C-Technik sind von der Förderung ausgeschlossen. Bei allen mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filterfunktion entstehen neben den Anschaffungskosten für den regelmäßigen Filtertausch auch Folgekosten.

Der Kreisausschuss des Kreistags hat die Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten für die Landkreisschulen vor Kurzem abgelehnt (LT berichtete). Die Begründung: Die Geräte ersetzen nicht die in Corona-Zeiten notwendige Stoßlüftung und würden eine Lärmbelastung darstellen. Ähnlich äußerte sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) im Pandemieausschuss. Sie hatte im Kreisausschuss gegen die Anschaffung gestimmt.

Bei einer Ausstattung aller Klassenzimmer und den Räumen der Mittagsbetreuung bestünde laut Stadtverwaltung bei den Grundschulen ein Bedarf von 50 mobilen Luftreinigungsgeräten. Bei der Mittelschule gebe es aufgrund der vorhandenen raumlufttechnischen Anlagen keinen Bedarf. Für 50 Geräte (Einzelpreis etwa 4000 Euro) sei von einem Kostenvolumen von etwa 200000 Euro auszugehen. Abzüglich der Förderung müsste die Stadt rund 112500 Euro sowie die Folgekosten von jährlich etwa 35000 Euro übernehmen.

Der erschien den Mitgliedern des Pandemieausschusses in Relation zum Nutzen als zu hoch. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) sagte, die Filtertechnik sei noch nicht ausgereift und die Raumluft könne noch nicht einheitlich gereinigt werden. So würde nur ein falsches Sicherheitsgefühl entstehen. (wu)

