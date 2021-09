Die Corona-Regeln sind mittlerweile schwierig zu kontrollieren

Plus Die Corona-Regeln sind nicht mehr so strikt, wie sie es schon einmal waren. Die Kontrollen macht das nicht einfacher, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Am Wochenende herrschte in der Landsberger Innenstadt Ausnahmezustand, und das war in erster Linie auf die von Freitag bis Sonntag stattfindende Stadtwiesn zurückzuführen. Die Aktion, an der sich mehrere Gastronomen beteiligten, sorgte bei zahlreichen Besuchern für gute Stimmung. Aufgrund der Bilder von größeren Menschentrauben am Samstagabend macht sich aber auch Verunsicherung breit. Nach monatelangen, und sich immer wieder verändernden, Einschränkungen ist es nicht verwunderlich, dass manch einer den Durchblick verliert, welche Corona-Regeln denn nun tatsächlich gelten.

