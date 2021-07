Hochwasserschutz beginnt im Kleinen

Plus Der Ruf nach besserem Hochwasserschutz im Kreis Landsberg wird lauter. Es helfen schon kleine Maßnahmen, schreibt LT-Redakteur Thomas Wunder.

Nach den teils verheerenden Hochwasser-Ereignissen der vergangenen Wochen wird der Ruf nach mehr Schutz immer größer. Im Landkreis Landsberg ist in den vergangenen Jahren viel Geld in Schutzmaßnahmen investiert worden. Nicht immer, werden die Projekte befürwortet.