Neubau des Landratsamts in Landsberg: Jetzt lieber mitgestalten

Plus Die Entscheidung für einen Neubau des Landratsamts wurde demokratisch getroffen. Die Fraktionen im Kreistag sollten jetzt mitgestalten, fordert LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Der Neubau des Landratsamts am Penzinger Feld im Landsberger Osten wird zweifellos ein finanzieller Kraftakt für den Landkreis. Es wurde um die beste Lösung gerungen und eine demokratische Entscheidung getroffen. Den Worten von Grünen-Rat Alexander Herrmann ist nichts hinzuzufügen: Die im Kreistag vertretenen Fraktionen sollten jetzt lieber mitgestalten – anstatt irgendwie doch noch zu versuchen, die Pläne zu stoppen.