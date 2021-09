Schulstart im Kreis Landsberg: Das Prinzip Hoffnung

Plus Zum Schulstart im Kreis Landsberg herrscht große Unsicherheit. LT-Redakteur Thomas Wunder kritisiert die Politik der Staatsregierung.

Schüler, Eltern und Lehrer im Landkreis Landsberg blicken mit großer Unsicherheit auf den Schulstart in der kommenden Woche. Denn die Bayerische Staatsregierung hat es trotz langer Vorlaufzeit wieder nicht geschafft, rechtzeitig Rahmenbedingungen und Regelungen für den Unterricht festzulegen. Die Schulen warten in diesen Tagen auf offizielle Vorgaben. Ein Unding, schließlich ist doch seit Langem bekannt, dass nach Monaten im Homeschooling auf alle Fälle wieder Präsenzunterricht stattfinden soll.