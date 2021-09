Schulweghelfer in Landsberg: Einfach etwas Gutes tun

Plus In Landsberg gibt es nicht genügend Schulweghelfer. Ein Übergang wird nicht mehr besetzt. Ein Aufruf von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es gibt aufwendigere ehrenamtliche Tätigkeiten. Wer als Schulweghelfer morgens eine halbe Stunde für die Sicherheit von Mädchen und Buben an einem Zebrastreifen oder Überweg steht, der kann nicht über zu viel Zeitaufwand klagen. Zumal, wenn es ausreichend Ehrenamtliche gibt. Vorgesehen ist, dass man nur alle zwei Wochen eingeteilt ist. Natürlich gibt es viele Eltern, die aufgrund der Arbeitssituation und kleinerer Geschwister keine Zeit haben, sich als Schulweghelfer zur Verfügung zu stellen. Doch auf die Mehrheit trifft das sicherlich nicht zu.