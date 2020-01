vor 41 Min.

Kundgebung in Landsberg: Impfen soll keine Pflicht sein

Hunderte Menschen haben am Samstag an einer Kundgebung am Hellmairplatz in Landsberg teilgenommen. Sie wollen selbst entscheiden, ob ihr Kind geimpft wird.

Von Stephanie Millonig

Es geht ihnen darum, dass Eltern frei entscheiden können, ob sie ihre Kinder impfen lassen oder nicht. Mehrere Hundert Menschen haben sich deswegen am heutigen Samstag in Landsberg zu einer Demonstration gegen die Impfpflicht getroffen.

Die Veranstalter vom Elternstammtisch Levana Landsberg sprechen von insgesamt bis zu 2000 Personen, die den Vorträgen am Hellmairplatz zugehört haben. Die Polizei geht von rund 500 Personen aus. Gekommen sind viele Impfgegner aus der Region, aber auch aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Initiator ist der Kauferinger Arzt und Homöopath Rolf Kron.

Themen folgen