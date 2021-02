07:08 Uhr

LT-Faschingsfotoaktion: Vier Gewinner am Samstag

Das LT verschenkt zusammen mit der Bäckerei Manhart in der Faschingszeit Krapfen. Heute dürfen sich zwei Geschwisterpaare freuen.

Bis Faschingsdienstag läuft unsere Faschingsfotoaktion noch. Bislang haben uns viele witzige Selfies von Lesern erreicht. Am heutigen Samstag küren wir die nächsten Gewinner, die sich über ein Krapfenpaket der Landsberger Bäckerei Manhart freuen dürfen. Unsere Aktion läuft noch bis Faschingsdienstag. Schicken Sie uns also Ihre schönsten, lustigsten, besten Faschingsselfies der vergangenen Jahre.

Die Zwillinge Helena und Johanna Scharfschwerdt verkleiden sich im Fasching gerne ungleich. Das Foto, das unsere Redaktion erreicht hat, zeigt die beiden Sechsjährigen als Fee und Marienkäfer. Das hat uns sehr gefallen. Deswegen dürfen sie die beiden Zwillinge heute über ein Krapfenpaket freuen. Die zweiten Gewinner sind ebenfalls Geschwister. Julia und Sarah Hinträger aus Landsberg haben sich als Huhn und als Minion verkleidet und uns ein Selfie geschickt. Auch sie erhalten ein Krapfenpaket.

Das LT verschenkt mit der Landsberger Bäckerei Manhart – Fabian, Sigrid und Michael Gerum (von links) – jeden Tag Krapfenpakete. Bild: Thorsten Jordan

Das Gebäck gehört zur fünften Jahreszeit einfach dazu und lacht Käufern in Bäckereien und Konditoreien im Landkreis Landsberg und der Region entgegen. Bei der Landsberger Bäckerei Manhart gibt es sechs verschiedene Sorten. „Der Kunde will ihn groß, und der Biss muss stimmen. Er braucht einen hellen Rand, und die Füllung ist natürlich auch ganz wichtig“, sagt Manhart-Chef Michael Gerum zu der Frage, was den perfekten Krapfen ausmacht. Das Gebäck werde aus einem Hefeteig ohne Treibmittel oder Zusatzstoffe gefertigt. Für den hellen Teig benötige man besonders viele Eigelbe. „Das darf keine gebackene Semmel sein, sondern muss wirklich ein lockerer Hefeteig sein. Wenn der Krapfen leicht ist, sinkt er nicht so tief ins Fett ein. Und dadurch entsteht auch der helle Rand“, so Michael Gerum weiter.

So läuft die Faschingsfotoaktion des Landsberger Tagblatts ab

Jetzt, in der Faschingszeit - liebe Leserinnen, liebe Leser, können auch Sie in den Genuss der kompletten Krapfenpalette der Bäckerei Manhart kommen. Das LT verschenkt noch bis Faschingsdienstag jeden Tag zwei Krapfenpakete (à sechs Stück). Das Einzige, was Sie tun müssen, um die Chance auf einen Tagessieg zu haben: Schicken Sie uns direkt per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de Ihr schönstes Faschingsbild der vergangenen Jahre. Das Gewinnerfoto eines jeden Tages erscheint in unserer Printausgabe sowie auf unserem Onlineportal und bei Facebook. Die Gewinner dürfen ihr Krapfenpaket in einer der 14 Manhart-Filialen abholen. (lt)

