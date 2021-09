Tödlicher Unfall in Ramsach: Frau von Heuballen erdrückt

Bei einem Betriebsunfall in Ramsach kommt eine Frau ums Leben. Ein Landwirt findet sie leblos unter einem Heuballen.

Bei einem Betriebsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ramsach ist am frühen Donnerstagabend eine 35-jährige Frau tödlich verletzt worden. Was die Ermittlungen der Polizei bislang ergeben haben.

Wie die Polizei meldet, war die Frau als Aushilfskraft auf dem Hof beschäftigt. Gegen 17.15 Uhr fand sie der Landwirt im Strohlager unter einem etwa 300 Kilogramm schweren Heuballen leblos liegend auf. Der anschließend verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod der 35-Jährigen feststellen.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat unter Einbindung eines Gutachters der Berufsgenossenschaft die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bisher nicht. (lt)

Lesen Sie dazu auch