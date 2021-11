Auf die Landsberger Firma Kemapack setzen auch Dax-Konzerne

Plus Reinhard Scheuermann ist Inhaber von Kemapack. Das Landsberger Unternehmen ist bundesweit unter den Marktführern im Bereich der Sicherung von Ladeeinheiten. Wegen Corona gibt es aber auch Probleme zu bewältigen.

Mit 40 Beschäftigten und 2800 Kundinnen und Kunden macht die Firma Kemapack zwölf Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Damit sind die Landsberger nun schon seit Jahren bundesweit unter den Marktführern im Bereich der Sicherung von Ladeeinheiten. Der Begriff bezeichnet innerhalb der Transportverpackung das Schützen und Sichern von Ladegut in Paketen und auf Paletten. Ziel ist immer, Transportgut unbeschadet zum Empfänger zu bringen. Der Inhaber Reinhard Scheuermann sagt: „In jedem deutschsprachigen Industriegebiet sind Produkte von uns zu finden.“ Im LT spricht er über die Gründung des Unternehmens und verrät, welche Herausforderungen die Corona-Krise mit sich bringt.