Das Kinderhaus an der Römerauterrasse in Landsberg wird aufgestockt

Das in Nachbarschaft des Klinikums gelegene städtische Kinderhaus an der Römerauterrasse in Landsberg wird wohl aufgestockt. Wie die konkreten Pläne aussehen.

Das in Nachbarschaft des Klinikums gelegene städtische Kinderhaus an der Römerauterrasse wird wohl aufgestockt. Dieser Empfehlung der Stadtverwaltung hat der Bildungs-, Sozial- und Kulturausschuss in seiner Sitzung einstimmig zugestimmt. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat.

Seit 2016 steht beim Kinderhaus ein Interimsbau. In den Containern sind vier Gruppen untergebracht. Somit konnte der Bedarf von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen gedeckt werden. Der Vertrag für die angemieteten Container sowie das gepachtete Grundstück laufen zum 31. August beziehungsweise zum 31. Dezember 2022 aus.

Der Interimsbau steht seit 2016

Die mit der Interimslösung zusätzlich geschaffenen 50 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze sind laut Stadtverwaltung mittlerweile feste Bestandsplätze bei der Bedarfsplanung. Weil der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, insbesondere im Bereich der Kinderkrippen, bis 2025 weiter steigen soll, wurden zwei Varianten untersucht, wo die bisherigen Interimsplätze baulich untergebracht werden können. Die erste Variante beinhaltet einen Ersatzbau auf einem benachbarten Grundstück, die zweite Variante die teilweise oder ganze Aufstockung des Bestandsgebäudes. Unter Abwägung der verschiedenen Vor- und Nachteile hat sich herausgestellt, dass eine vollständige Aufstockung des Bestandsgebäudes und eine Erweiterung der Einrichtung auf insgesamt acht Gruppen (vier Krippengruppen und vier Kindergartengruppen, davon zwei Integrationsgruppen) aus wirtschaftlicher, terminlicher, pädagogischer und Nutzersicht die beste Lösung darstellt, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Stadträte. Der Grundbau des Kinderhauses sei bereits 2013 optional für eine Aufstockung konstruiert worden. Bei der Aufstockung sind Umbauarbeiten im Gebäude sowie ein Aufzug nötig, was zusätzliche Kosten verursacht. Insgesamt geht das Bauamt von Kosten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro für die Aufstockung aus.

Ausnahmsweise sind acht Gruppen sinnvoll

Mit der Interimslösung sind aktuell 132 Betreuungsplätze am Kinderhaus vorhanden. Bei der Erweiterung würden sich diese um fünf Kinder erhöhen. Ein achtgruppiger Kindergarten ist daher laut Verwaltung ausnahmsweise sinnvoll, da die aktuelle Zahl an Betreuungsplätzen erhalten, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter gestärkt und der Nachfrage nach Integrationsplätzen nachgekommen werden kann. Gleichzeitig seien die Kinder in einem Gebäude. Krippenkinder könnten sich schon zu Krippenzeiten an die Einrichtung gewöhnen und müssten nicht „umziehen“.

„Wir wollten eigentlich nie mehr als sechs Gruppen“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in der Sitzung. Dennoch sah sie keine Alternative für die Aufstockung, zumal es in der Stadt immer mehr Nachfragen nach flexibleren und längeren Betreuungszeiten (bis 18 Uhr) gebe – auch vom Klinikum. Stefan Meiser (ÖDP) verstand den Paradigmenwechsel nicht. „Mich wundert, wie das alles schön geredet wird.“ Wer wolle in so einer großen Einrichtung arbeiten? „Wird das jetzt eine Blaupause für die ganze Stadt?“, fragte Meiser.

Lesen Sie dazu auch

„Das darf keine Blaupause werden“, sagte Doris Baumgartl. Zufrieden mit der Lösung zeigte sich die CSU-Fraktion. Alexa Dorow wies noch mal auf den Betreuungsbedarf bei Kindern von Klinik-Beschäftigten hin und für Christian Hettmer passt die Erweiterung an dieser Stelle einfach.