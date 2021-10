Landsberg

12:52 Uhr

Der Landsberger Johannes Skudlik spielt im Mailänder Dom

Plus Johannes Skudlik führt im Mailänder Dom Jean Guillous „La Révolte des Orgues“ auf. Das Konzert wird für den Landsberger Kantor zu einem Riesenerfolg.

Von Minka Ruile

Ob die Kultur, der Sport oder die Mode – in Mailand hat alles seinen ganz großen Auftritt. Wer hier wahrgenommen werden oder gar Eindruck machen möchte, der muss dem Publikum einiges bieten: einen besonderen Ort, ein besonderes Programm, besondere Akteure. All das vereinte ein spektakuläres Konzert unlängst im Mailänder Dom, bei dem Johannes Skudlik, Kantor an der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg, ein bahnbrechendes Werk und jetzt schon Meilenstein der zeitgenössischen Musik zur Aufführung brachte.

