vor 23 Min.

Landsberg: Ein neuer Schutz vor dem Wasser

Die Arbeiten sind jetzt offiziell abgeschlossen: Was Umweltminister, Landrat und Oberbürgermeisterin zu den Ufermauern am Lech in Landsberg sagen.

Eine schräge Mauer grenzt im Westen die Straße vom Uferbereich ab, im Osten steht sie direkt im Lech: Die Hochwasserschutzmauern südlich der Landsberger Karolinenbrücke sind – wie berichtet – saniert. Gestern wurde der Abschluss der Arbeiten gefeiert.

„Ruhe und Gelassenheit“, soll der Hochwasserschutz den Bürgern geben, wie Thorsten Glauber sagte. Der bayerische Umweltminister war am Montag in Landsberg zu Gast und ließ sich den Dammbalkenverschluss zur Straße „Am Englischen Garten“ hin zeigen. Mittels Metallbalken kann an dieser Stelle der Durchgang zwischen Uferweg und Straße gesperrt werden.

Der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Roland Kriegsch zeigt Umweltminister Thorsten Glauber die Ufermauer auf der Ostseite des Lechs in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Die Arbeiten starteten vor einem Jahr, eine Arbeitsplattform wurde im Osten aufgeschüttet, um die dortige Mauer auf 90 Meter durch eine Stahlbetonmauer zu stabilisieren. Auf der Westseite wurden südlich der Karolinenbrücke 650 Meter Ufermauer saniert. Die Kosten belaufen sich – wie berichtet – auf rund fünf Millionen Euro.

Die Sanierung der Lechmauern kostet fünf Millionen Euro

Angesprochen wurde, dass Landsberger verärgert waren, da die Baustelle den Zugang zum beliebten Wildpark erschwert hatte. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl verwies jedoch auf die Hochwassergefahr, auf die noch eine Markierung des Hochwassers von 1910 an einer nahen Kapelle hinweist.

„Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen“, so Baumgartl zur Optik der beiden Mauern. „Es ist gut gelungen“, urteilte auch Landrat Thomas Eichinger, der den Lech als Stück Seele des Landkreises bezeichnete. Ohne Hochwasserschutz würde es Millionenschäden geben, betonte der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Roland Kriegsch.

An dieser Kapelle in der Straße Am Englischen Garten in Landsberg erinnert eine Makierung an das Hochwasser vom 15. Juni 1910 Bild: Julian Leitenstorfer





