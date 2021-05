Landsberg

11:05 Uhr

Eine junge Landsbergerin erzählt: So arbeitet eine Waffengraveurin

Plus Anna E. Frei porträtiert in Landsberg Tiere. Allerdings mit Stichel, Hammer und Meißel auf Waffen. Sie ist Waffengraveurin und erzählt, auf was es in ihrem Beruf ankommt.

Von Ulrike Reschke

In einem kleinen Teil eines Schaufensters in der Herzog-Ernst-Straße in Landsberg zeigt Anna E. Frei einen Ausschnitt ihrer Kunst, dem Gravieren von Waffen, Schmuck und Gläsern. Im ersten Stock, über dem Rückgebäude von Juwelier Heidelberg, befindet sich ihre Werkstatt. Die Hauptmotive der 27-Jährigen entstammen dem Wald und der Natur. Unsere Zeitung hat sie besucht und ihr bei der Arbeit über die Schultern gesehen.

Themen folgen