Geschlossene Fahrschule in Landsberg: Ein mysteriöser Fall

Seit Wochen bildet eine Fahrschule nicht mehr aus. Der Inhaber ist offenbar abgetaucht. Nach jetzigem Stand bleiben die Schülerinnen und Schüler auf den Kosten sitzen.

Es ist ein mysteriöser Fall, der im Landkreis momentan für Gesprächsstoff sorgt: Seit Wochen werden in einer alteingesessenen Landsberger Fahrschule keine Ausbildungen mehr durchgeführt – der Inhaber ist offenbar abgetaucht. Das bedeutet auch, dass zahlreiche Fahrschülerinnen und Fahrschüler bereits viel Geld investiert haben, nun aber ihren Führerschein nicht machen können. Nur mit der Unterschrift des Betreibers ist der Nachweis über geleistete Fahr- und Theoriestunden gültig und somit ein reibungsloser Wechsel zu einer anderen Fahrschule möglich. Gegenüber dem LT schildert ein Betroffener die Probleme. Warum dem Landratsamt die Hände gebunden sind.