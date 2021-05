Landsberg: Sie sind Schutzengel für Familien in der Krise

Unsere Zeitung stellt Mitarbeiter der KoKi-Stelle und ihre Arbeit vor. Die Familienpaten helfen Familien im Landkreis Landsberg bei der Bewältigung des Alltags.

Der durch die Corona-Krise veränderte Alltag ist ein Stresstest für viele Familien. Insbesondere mit kleinen Kindern im Haushalt macht die Pandemie mit ihren Einschränkungen und Belastungen besonders zu schaffen. Hilfe im Landkreis Landsberg bietet die KoKi-Stelle (Koordinierungsstelle Frühe Kindheit), deren Arbeit unsere Zeitung in einer Serie vorstellt. Die Familienpaten sind ganz nah dran an den Familien. Was sie täglich erleben und welche Hilfen sie anbieten.

Alltag in Familien ist nicht leicht, in besonderen Situationen erst recht nicht. Um Familien mit einem präventiven Projekt zu unterstützen, wurde 2015 in Zusammenarbeit von Koordinierungsstelle Frühe Kindheit (KoKi) und dem Landsberger Familienzentrum Familienoase für den Landkreis ein Standort des Netzwerks Familienpaten Bayern geschaffen. Rund 20 Ehrenamtliche haben sich bisher nach Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Soziales und Familien umfassend schulen lassen und waren anschließend in Familien im Einsatz.

Auch in Landsberg fehlt vielen ein soziales Netz

Die Hilfe kann ganz unterschiedlich aussehen. Brigitte fährt einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden zur Familie und spielt mit den Kleinsten, während die Mama endlich Zeit hat für die älteren Kinder. Sigrid hilft bei der Sprach- und Leseentwicklung eines Jungen in der Grundschule. Anni geht mit den Zwillingsbabys spazieren, damit die Mama sich ausruhen kann. Ein fehlendes soziales Netz findet man häufig vor: Großeltern leben weit entfernt, der Kontakt zu den Nachbarn ist noch nicht so gefestigt, da die Familie neu zugezogen ist. Die Ehrenamtlichen schaffen dann für einen Zeitraum von meistens sechs bis zwölf Monaten Entlastung. Sie suchen gemeinsam mit der Familie nach Möglichkeiten sowie Unterstützung und vermitteln bei Bedarf an die Fachkräfte der KoKi-Stelle oder an entsprechende Einrichtungen vor Ort.

Begrüßung der neuen Familienpaten (hinten von links) Melanie Leutner, Barbara Schwarz, Anni Högenauer, Thomas Kolland, Martina Wendinger, (sitzend von links) Angelika Kische und Ilse Lehmann. Foto: Landratsamt Landsberg

Für die Patinnen und Paten stellt die Corona-Pandemie eine ganz besondere Herausforderung dar. Einerseits zählen die meisten Helfenden zu einer Risikogruppe und haben das Bedürfnis, ihre Gesundheit nicht zu gefährden. Andererseits sehen sie die Not der Familien, die durch die Kontaktbeschränkungen, Homeschooling oder Lockdown verstärkt wurde. Meist waren aber bereits zuvor die Belastungen so groß, dass den Eltern oder Alleinerziehenden langsam die Luft ausging und Situationen nicht mehr gut allein bewältigt werden konnten.

Nicht nur "Geben", sondern auch viel "Nehmen"

Mit den bekannten Hygieneregeln dürfen die Patinnen und Paten nach individueller Entscheidung jedoch in den Einsatz gehen und erfahren hier von den Eltern und Kindern viel Dankbarkeit und großes Vertrauen. Mit wenig Aufwand können sie so einiges ins Rollen bringen und Ruheinseln in Familien schaffen. „Es motiviert mich, Menschen ein Stück des Weges zu begleiten und das Gute, das mir widerfahren ist, zurückgeben zu können“, sagt eine Patin, die ihren Einsatz auch als persönliche Weiterentwicklung sieht. Man lerne jedes Mal viel dazu, es sei nicht nur „Geben“, sondern auch viel „Nehmen“. Die Koordinatorinnen in der Familienoase lernen „ihre“ Patinnen und Paten durch Schulung, Gruppentreffen und Beratung intensiv kennen und können auswählen, wer gut zu welcher Familie passen könnte.

Kürzlich haben weitere vier Frauen die Schulung zur Familienpatin beendet, und Thomas Kolland (Sachgebietsleiter pädagogische Jugendhilfe und Beratung im Landratsamt) überreichte bei der KoKi-Stelle die Zertifikate. Für die diesjährige Schulung gibt es noch ein paar freie Plätze. Auch Familien mit Unterstützungsbedarf können sich gerne bei der Familienoase melden. Kontakt unter 08191/4289363 oder per E-Mail an familienpaten@familienoase.org. (lt)

Lesen Sie dazu auch: