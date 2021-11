Landsberg

Landsberg hat eine neue Diakonin

Einführungsgottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Landsberg (von links): Pfarrer Siegfried Martin, Diakonin Nicole Wallisch und Dekan Jörg Hammerbacher.

Plus Nicole Wallisch ist Diakonin der evangelischen Gemeinde in Landsberg. Wieso es sie von Franken nach Oberbayern verschlägt.

Von Romi Löbhard

Es war viel von Freude, von Glück und Dankbarkeit die Rede, beim Einführungsgottesdienst für die neue Diakonin Nicole Wallisch in der evangelischen Christuskirche in Landsberg. Die Pfarrer Siegfried Martin und Stephan Ranke sowie Pfarrerin Bea Ritter-zu Kryphausen waren voll des Lobes über den Zuwachs in der Gemeinde.

