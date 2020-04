vor 32 Min.

Landsberg: Musik streamen und Klinik-Mitarbeitern helfen

Bastian Georgi aus Landsberg und seine Mitstreiter bieten einen Musikstream auf Spendenbasis an. Wie Nutzer Klinikmitarbeiter unterstützen können.

Vertreter der Landsberger und der Kaufbeurer Nachtkultur haben sich zusammengetan und unterstützen die Angestellten in den Kliniken der beiden Städte. Sie präsentieren von Karfreitag bis Ostersonntag jeden Abend einen Stream, um die Nachtkultur nach Hause zu bringen. Die Zuschauer dürfen sich mit einem „Trinkgeld“ revanchieren, das an die Klinik-Mitarbeiter weitergeleitet wird.

„Wir wollen damit den Angestellten und den Kämpfern an der vordersten Front etwas zurückgeben und auch einfach mal Danke sagen“, sagt Bastian Georgi von Rebelz Sound in Landsberg. Denn in den Krankenhäusern der Region herrsche Ausnahmezustand. „Die Mitarbeiter geben ihr Bestes, um unser Gesundheitssystem am Leben zu erhalten. Zeit, Danke zu sagen.“

Die Künstler treten ohne Gage auf

Der Lechstream wird laut Pressemeldung kurzerhand zum Charity-Projekt für die Angestellten der Kliniken in Landsberg und Kaufbeuren. Am Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag gibt es den Osterstream über https://twitch.tv/rebelzsound direkt ins Wohnzimmer. „Alle Künstler treten natürlich ohne Gage auf und sorgen für gute Laune bei Euch daheim“, so Georgi. Die Zuschauer dürfen ein Trinkgeld an die PayPal-Adresse info@landoll-truck.de schicken. Alle Einnahmen würden offengelegt und durch den Rewe-Markt in Landsberg sowie den V-Markt in Kaufbeuren an die Kliniken in Form von Gutscheinen oder Ähnlichem verteilt.

Das Programm läuft laut Pressemeldung an den drei Tagen jeweils von 22 bis 2 Uhr: Freitag, 10. April, Kaufbeuren Lechstream, Alternative Friday feat. Mr. Oggman (Rebelz Sound) aus dem Roundhouse; Samstag, 11. April, Landsberg Lech-stream, 70s vs. 80s vs. 90s vs. Heimatabend feat. Dominik Wagmann & Claus Moritz aus dem Hellmairs; Sonntag, 12. April, Landsberg Lech Stream Easterbash Vol. XIV – Elektronisches Allerlei feat. Spicy Flamingo, 2 Seelen 1 Hirn und Philipp Altheimer. (lt)

Themen folgen