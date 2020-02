16:12 Uhr

Landsberg: Parkgarage am Schlossberg für acht Stunden dicht

Wegen einer Zivilschutzprüfung bleibt die Schlossberggarage in Landsberg am Donnerstag für acht Stunden geschlossen.

Die Parkgarage am Schlossberg in Landsberg bleibt am Donnerstag acht Stunden geschlossen. Grund ist eine Zivilschutzprüfung.

Am Donnerstag, 27. Februar, ist die Parkgarage am Schlossberg in Landsberg aufgrund einer Zivilschutzprüfung zwischen 16 und 24 Uhr geschlossen. Das teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit. Was Nutzer wissen sollten.

Bei der Überprüfung der Zivilschutzeinrichtungen in der Parkgarage werde unter anderem eine Druckprüfung durchgeführt. Dazu sei es erforderlich, die Zu- und Ausfahrten sowie Ein- und Ausgänge der Parkgarage zu schließen. Der Zugang für Fußgänger ist ab 16 Uhr bis spätestens 19.45 Uhr ausschließlich über die Druckschleuse im Zugang Gogglgasse möglich.

Fahrzeuge können in der Parkgarage stehen bleiben

Die Zugänge Sparkassen-Stollen, Hofgraben und Schlossberg sind ab 16 Uhr geschlossen. Mit dem Auto kann man laut Stadtwerken bis spätestens 19.30 Uhr einfahren, Ausfahrten seien bis spätestens 20 Uhr möglich. Fahrzeuge können in der Parkgarage stehen bleiben, lediglich das Ein- und Ausfahren ist während der Zivilschutzprüfung nicht möglich. (lt)

Wer sein Fahrzeug im gesperrten Zeitraum benötigt, kann sich an das Garagenpersonal unter Telefon 08191/9734950 wenden.

